Liga MX: Malagón confía que Necaxa derrote a Cruz Azul pero no cree que sea sencillo

Con la llegada de Jaime Lozano el Necaxa mejoró en el Clausura 2022 y aunque no tuvo un desempeño perfecto, fue suficiente para clasificar al repechaje. Ahora enfrentarán a Cruz Azul por un lugar en cuartos de final, en lo que parece uno de los duelos más reñidos de la reclasificación.

La Máquina no terminó bien la fase regular del Clausura 2022 y de hecho en el Estadio Azteca no ganó ninguno de sus últimos 4 partidos disputados. Sin embargo, eso no es razón para caer en excesos de confianza, consideró el arquero de los Rayos, Luis Ángel Malagón.

"Son diferentes momentos", señaló en entrevista con Marca Claro respecto al triunfo del Necaxa ante la Máquina en fase regular. "Por más que Cruz Azul no pase por buen momento, siempre será difícil por los jugadores que tiene. Se viene un partido difícil porque es matar o morir".

Por otra parte, Malagón precisó que si bien los cementeros tienen un plantel poderoso, Necaxa debe enfocarse en hacer lo propio. Sobre todo, reiteró, en la Liguilla de la Liga MX cuaquier cosa puede pasar, por lo que no está nada escrito en el futbol mexicano.

"Al final del día el futbol es un volado; por más poderoso que puede ser Cruz Azul, nosotros tenemos que confiar en lo que somos. Está en nuestras manos poder cambiar esa situación. Aspiramos a clasificar para que se den las cosas bien para nosotros", sentención Luis Ángel Malagón.

Te recomendamos leer

Necaxa visitará a Cruz Azul en el Estadio Azteca el próximo sábado 7 de mayo. El partido está programado a las 17:45 horas del centro de México y de ese encuentro se definirá al primer equipo clasificado a cuartos de final por la vía del repechaje.