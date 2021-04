Liga MX: Marcas que se rompen y que debes saber del América vs Cruz Azul

Ciudad de México.- No solo es el partido más importante de la jornada 15 si no que también ahora lo es en la Liga MX pues dos de los equipos más fuertes se enfrentan de tú a tú para ver quien es el mejor. El América vs Cruz Azul llegan para imponer nuevas marcas en el futbol mexicano a través del famoso Clásico Joven.

De acuerdo a información de Ricardo Salazar, "El hombre estadística", este partido llega a superar algunas marcas que se tenían en la Liga MX con otros equipos pero ahora es tiempo del América y Cruz Azul de romperlas e incluso imponer nuevas para que alguna vez se vuelven a presentar tan buenos números.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Son 4 las marcas que se alcanzarán que van desde Más Productivo, Más victorias consecutivas, Más enfrentamientos del 1 y 2 de la tabla y Más partidos entre equipos ubicados dentro de los primeros cuatro lugares. Esas son las marcas que esta noche en el Azteca serán escritas con letras de oro en la Liga MX por estos equipos.

Leer más: Liga MX: José de Jesús Corona celebrará los 400 partidos frente al América

1.- Más productivo

En este apartado se tiene contemplado al enfrentamiento de dos equipos con más puntos en la Liga MX, que sumándose den una gran cantidad. Hasta el momento quienes tienen ese marca es América vs Monterrey quienes se midieron algunas vez sumando 70 unidades. Ahora en el partido de América vs Cruz Azul lo empatará con esos mismos 70 puntos.

2.- Más victorias entre ambos

Algo que llega a ser sorprendente en este partido es la cantidad de partidos ganados de forma consecutiva de los dos equipos, dejando claro que viven un gran momento. Ambos clubes suman 19 partidos con victorias, 7 por América y las 12 de Cruz Azul con las que lograron empatar la marca de León y Necaxa con más duelos ganados en la Liga MX. Ellos llegan a superar la marca de Necaxa y Atlante que se enfrentaron en 1931-1932 con un récord de 15 partidos invictos.

Clásico Joven llega a imponer nuevas marcas en la Liga MX | Foto: Jam Media

3.- Más duelos entre el 1° y 2°

El siguiente punto llega a superar una marca del Clásico Nacional, pues ahora que Cruz Azul y América ocupan los respectivos lugares 1 y 2 se enfrentaran por octava ocasión dejando atrás lo hecho por América y Chivas con 7 partidos bajo los mismo términos en Liga MX.

4.- Más duelos entre los primeros 4

Y la última es la cantidad de ocasiones que se han enfrentado los equipos que forman los mejores 4 equipos de la tabla general, la marca también la tenía un Clásico Nacional con 17, pero ahora los celestes y Águilas que han estado mejor en Liga MX desde hace muchos tiempo llegan a 18 partidos, siendo los más constantes en Liguillas en los últimos años.

Leer más: Daniella Chávez como Pamela Anderson en Guardianes de la Bahía

Esos son algunos de los datos sobre el Clásico Joven que llegan a imponer o empatar en la Liga MX. Este partido pone en juego más que el liderato ya que de ganar habría solo un líder y difícilmente perdería su lugar, pero también se juega el honor de cada uno de los equipos. Se espera que salgan con todo desde el minuto uno.

Las acciones del partido serán totalmente en vivo a través de la señal de TUDN en punto de las 21:05 pm (Centro de México). Podrás seguirlo a través de las distintas plataformas como en redes sociales con los momentos más destacados del partido.