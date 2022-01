Liga MX: Marcelo Michel Leaño afirma que estas Chivas darán alegrías a los aficionados

El director técnico de las Chivas del Guadalajara, Marcelo Michel Leaño, asegura que este torneo Clausura su plantel demostrara grandes cosas a sus aficionados, donde verán un equipo con mucho potencial peleando por los primeros puestos en la Liga MX.

“El sello característico del equipo va a ser este, que la gente que venga al estadio lo disfrute y quien lo vea desde su casa también. Estamos contentos".

Leaño afirma que fue un partido muy disputado ante Mazatlán FC, las cosas salieron bien pero siempre los partido ante os sinaloenses son muy disputados.

“El partido de hoy fue un partido donde el marcador es muy holgado, pero no representa tanto lo que fue el partido que fue muy disputado ante un gran rival que viene haciendo las cosas bien, incluso el último partido con ellos, en el cierre de la temporada pasada, fue muy complejo.

Para el estratega, los primeros minutos fueron importantes en la generación de llegadas, tiempo donde se vieron muy cerca de anotar el primer gol en los primeros 10 minutos de juego ante Mazatlán FC.

"En los primeros 10 minutos generamos dos claras que no pudimos capitalizar, después nos costó trabajo, debo revisar bien del ‘10 al ‘25 porque no me dejó satisfecho”, dijo tras el partido.

Para el director técnico este triunfo no es para caer en el triunfalismo y echar campanas al ruedo, todo se debe de llevar poco a poco ya que el torneo apenas va empezando.

“No hay que echar campanas al vuelo, es fecha uno. La contundencia fue clave. Hoy Alexis con gol y asistencia muestra lo que quiere en el Guadalajara y todos sus propósitos. Zaldívar se ha convertido en referente y garantía de gol. Lo de Lalo no es sorpresa, viene haciendo desde el torno pasado, llegando al área con la calidad que le caracteriza.