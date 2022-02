Liga MX: Marcelo Michel Leaño afirma que no tiene miedo de ser despedido de Chivas

México.- Este sábado Chivas tuvo un tremendo revés en casa de León y es que perdió un partido en el último minuto cuando se fue al ataque y en una jugada de balón largo perdieron la marca y recibieron el gol. Con ello el Rebaño sumó su segunda derrota consecutiva recordando que el pasado fin de semana cayeron ante Tigres. A pesar de estos malos resultados el optimismo en el equipo continua, iniciando por Marcelo Michel Leaño quien reveló no tiene miedo alguno lo que pueda pasar con él en Chivas ya que se ve en la Liguilla y con mejores resultados.

Tras el silbatazo final Leaño atendió la conferencia de prensa en donde sorprendió con sus respuestas con su continuidad. "No, pues es una pregunta para la directiva. Yo no tengo ningún temor, al contrario, tengo mucha ilusión y convicción de que si logramos mantener los buenos minutos que tuvimos en algunos momentos de los partidos anteriores que hemos tenido", comentó el entrenador que puntualizó los buenos momentos que han tenido en el torneo pero que no le han alcanzado para sumar los puntos que tendría que tener.

Al momento de repartir culpas, Marcelo Leaño fue parejo con todos y le dio su respectiva dosis de culpabilidad a cada una de las secciones del equipo, así como tambien a él quien no ha podido dar en el punto para elevar el nivel de su equipo. "La culpa es de todos. En las buenas y malas somos un equipo. Como cuerpo técnico tenemos que mejorar muchos aspecto, los jugadores tambien. Todos tenemos que mejorar", agregó.

Chivas cayó en León 2-1 en el último minuto | Foto: Jam Media

La afición ya está harta de los manos resultados, en esta temporada se han disputado 6 jornadas en donde ha logrado 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas, quizá balanceado pero con muchos problemas. Marcelo Michel Leaño ha sido al momento uno de los peores entrenadores que ha tenido Chivas, de acuerdo con ESPN el entrenador, con la derrota de este fin de semana acumuló un 33.33% de efectividad, la peor desde la salida de Matías Almeyda. Desde que llegó al banquillo ha dirigido 15 partidos, ha ganado cinco, empatado 1 y perdido 9 duelos.

Para la fecha 7 de la Liga MX esperarán dar el campanazo cuando reciban a Puebla en casa, de ganar podrían levantar un poco su mal torneo, pero tienen frente a ellos al mejor equipo del Clausura 2022 y tendrán un duelo más que complicado para intentar lograr una victoria.