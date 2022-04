Liga MX: Marcelo Michel Leaño negó que vestidor de Chivas esté roto

Chivas visita este sábado a Toluca en la Jornada 13 del Clausura 2022 y buscará regresar a zona de repechaje. El Rebaño llega con dos empates consecutivos y con un rendimiento que no convence, por lo que los rumores sobre la posible salida de Marcelo Michel Leaño no dejan de circular.

Incluso se ha especulado que hay problemas al interior del grupo. Esto último a raíz de que se divulgó el mensaje de Jesús 'Chapo' Sánchez en el vestidor después del empate contra Atlas. Sin embargo, el técnico del Rebaño descartó que el grupo tenga algún tipo de fractura.

"Me dio mucho gusto que la gente se diera cuenta del gran líder y maravilloso ser humano que es el Chapo, ama al Guadalajara, trabaja todos los días como si fuera el último de su carrera. Eso te habla de la gran unión que existe en el equipo y que en los omentos difíciles también nos duele, nos duele no darle buenas cuentas a la afición", declaró Leaño en entrevista con ESPN.

El estratega de Chivas insistió que para él es normal que hay molestia en el grupo, pues los resultados no han sido los mejores. Pero enfatizó que eso no es una señal de problemas al interior o de un vestidor fracturado. "Hay reacciones dentro de equipo. El peor vestidor que conozco es el indiferente, donde no se dicen las cosas".

Por otra parte, reconoció que deben mejorar en muchos aspectos para llegar al repechaje del Clausura 2022, pues los demás equipos no les han superado de manera amplia y han dejado ir puntos más por errores propios. Pero consideró que tienen posibilidad de llegar a la fase final y una vez ahí pelear por el título.

"Primero debemos meternos a la Liguilla, sino parece utopía. Si analizas la temporada, quitando el partido contra Tigres, que no fue un buen partido, no ha habido ni un rival que nos pase por encima. Incluso con Atlas, actual campeón, tuvimos el partido para ganarlo", sentenció.