Liga MX: Marcelo Michel Leaño se disculpa con la afición de Chivas por tan dolorosa derrota

México.- Con la cara desencajada, Marcelo Michel Leaño se presentó a la conferencia de prensa post-partido para analizar los que su equipo hizo bien y mal aunque la atención se la llevó las jugadas en las que sus jugadores se equivocaron y terminaron regalando dos goles con los que al final terminaron perdiendo. El DT, tomó los micrófonos y antes que dar una excusa se disculpó con la afición de Chivas ya que cree que fue un acto totalmente vergonzoso el que hayan caído de esa manera.

"Estoy muy apenado con la afición, sobre todo por el primer tiempo que brindamos, muy alejados de lo que pretendemos que sea el equipo y lo que fue en el último partido, durante la pretemporada y el cierre del torneo pasado. Fuimos presas de nuestros errores, pero sobre todo lo que no puede pasar en el Guadalajara es que si nos equivoquemos entremos en dudas. Debemos ser un equipo con confianza para revertir la situación", comentó el estratega en la rueda de prensa.

Para el DT, las situaciones puntuales en las que "Tiba" Sepúlveda y Raúl Gudiño se equivocaron fue por una desconcentración por y las dudas con las que entraron al campo. Incluso todo el equipo saltó al campo con dudas y mucha impresión, durante el primer tiempo fue más que evidente, las salida con pelota controlada fueron las que condicionaron el juego de Chivas, y luego en el ataque nunca hubo la posibilidad de encontrarse generar jugadas en ataque, hasta que llegó el medio tiempo donde se vio una mejora y donde Leaño tambien así lo consideró.

"El segundo tiempo mejoramos un poco, pero no fue suficiente. Evidentemente, si queremos aspirar a cosas importantes debemos ser constantes", comentó el entrenador. "El equipo intentó, no bajó los brazos pero eso no fue suficiente. No vamos a poner excusas, no dimos un buen partido y tenemos que mejorar". Chivas con ese partido se quedó con las 3 unidades ganadas en el debut de la Liga MX ante Mazatlán FC, aún así se mantiene dentro de zona importante para la clasificación.

Chivas sumó su primera derrota en la Liga MX | Foto: Jam Media

Chivas pecó un poco de la confianza que ganaron en el primer partido pues, mandó al mismo cuadro pero ante un rival diferente las cosas no salieron como esperaban y menos que sus mismos jugadores fueras los que cometieran las equivocaciones. Aficionados criticaron la decisión de no jugar con Roberto Alvarado de inicio, o Fernando Beltrán e incluso con Jesús Angulo pues tuvieron que entrar en el segundo tiempo para darle una nueva cara la cual se vio pero no fue suficiente.

Para la jornada 3 de la Liga MX Chivas volverá al Akron para recibir a Querétaro, ahí intentará sacar otros tres puntos, pero de igual manera el equipo de los Gallos tampoco es como los otros dos que ha enfrentado por lo que podría generarle problemas para conseguir el resultado.