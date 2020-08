Liga MX: Marco Fabián a una firma de ser nuevo jugador de Bravos de Juárez

Ciudad Juárez.- La bomba del Guard1anes 2020 la dio el FC Juárez quien está por cerrar el fichaje del mexicano Marco Fabián quien solo necesita estampar su firma en el contrato de los fronterizos para incorporarse al futbol mexicano una vez más. Se espera que las horas siguientes hagan el anunció oficial por parte de la directiva.

Desde hace varios días se manejó la posibilidad de que el mediocampista llegara al club de la frontera, el hecho de que fuera agente libre facilitó al tratar solo con el jugador. De acuerdo con Récord, el futbolista ya habría llegada a un acuerdo con Bravos y lo único que faltaría para finalizar el trato es la firma del mexicano, para poder integrarse al equipo que tanta falta le hace un jugador ante la ausencia de varios elementos.

Según la fuente el tapatío llegará a la Ciudad de México este sábado y será hasta el día de mañana cuando realice el viaja a Chihuahua para realizar todas las pruebas de coronavirus pertinentes. Una vez que se conozcan los resultados se finaliza el trato con la firma del contrato. Así mismo a la espera de que sus compañeros regresen de su duelo de la Jornada 3 ante los Pumas del domingo.

Fabián llega como agente libre luego de dejar a su equipo en Qatar donde solo estuvo por 6 meses luego de su paso por la MLS donde solo una temporada pudo destacar pero las lesiones y las suspensiones hicieron que la directiva no le renovara su contrato. Lo que ha hecho que haya pasado por distintas ligas luego de su salida de Chivas.

Por su parte Gabriel Caballero habló del claro interés que tiene por el mexicano y aseguró que su llegada le daría mucho más al club que por ahora no pasa un buen momento ya que solo una victoria y un empate son los números del equipo fronterizo pero lo que más lo ha afectado es los múltiples contagios de coronavirus, tanto que este viernes anunciaron más de 20 en categorías inferiores.

Marco es un jugador importante que le daría mucho al equipo, pero no quisiera de hablar de algo que no está hecho. Hasta que no pase algo con algún jugador, no diré nada. Esperaremos hasta que las cosas se vayan cerrando. He platicado con él, he podido explicarle cómo soy, cómo está el equipo y cómo está el proyecto para que sepan a qué viene", dijo para Marca Claro.