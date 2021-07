Liga MX: Marco Fabián confirma platicas con Chivas para un posible regreso

Guadalajara.- El refuerzo bomba de la Liga MX se está cocinando o al menos así lo lo dejó ver Marco Fabián quien confesó que Chivas y él han tenido contacto para hablar de la posibilidad de llegar al equipo.

De acuerdo a las palabras del campeón olímpico en Londres 2012, solo son charlas y no hay nada seguro pero las cosas van por buen camino así dijo el ex jugador de FC Juárez para el programa "En tus zapatos" de TUDN.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Lo voy a dejar en suspenso porque aún no hay un "no" ni un "si", estamos ahí en espera, entonces hay una posibilidad, no sé si sea ahora y sino llega ahora ojalá llegué después porque ese sueño lo quisiera cumplir", comentó la estrella mexicana.

Leer más: Tokio 2020: Selección de Brasil aplaza viaje a Tokio por estado de emergencia

Marco Fabián que ha jugado ya en otros equipos de la Liga MX como Cruz Azul y Juárez, asegura que de ser por él ya tendría la camiseta puesta sin dudarlo pero que lamentablemente hay que acatar las medidas de los dueños.

"Si yo tuviera un sueño, y no dejaré de decirlo, sería volver a vestir la playera de las Chivas, pero si dependerá de mi créeme que ya la tendría puesta", agregó para el programa que será emitido este lunes en donde se habla de dará más información.

Leer más: Tokio 2020: Uniformes de gala para Delegación Mexicana ya van en camino a Japón

Marco Fabián no tuvo un buen regreso a la Liga MX las temporadas pasadas, con Bravos no brilló para nada como se esperaba. Pero al ser agente libre al cumplir su contrato pudo acabar su contrato, ahora con la salida de JJ Macías de Chivas quedó un lugar en el Rebaño que podría tomar él para intentar ser campeón de la Liga MX con su equipo.

Janeth y María celebran la primera boda igualitaria en Sinaloa

Síguenos en