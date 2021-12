Liga MX: Marco Fabián está de vuelva; anuncia su próximo regreso al futbol

México.- El cierre de año sigue sorprendiendo y en la Liga MX cayó una noticia que llegó para cambiarlo todo, Marco Fabián ha anunciado que está listo para volver a las canchas. El jugador mexicano quiso hacerles una sorpresa a sus fieles seguidores y anunció su regreso al futbol, aunque se guardó los detalles para revelarlos más adelante cuando tenga más información al respecto.

Fue a través de las redes sociales de Marco Fabián en donde de reveló la noticia, el jugador primeramente dedicó algunas palabras para la familias y para quienes ya no están en este mundo. Luego anunció lo que muchos esperaban su próximo regreso al futbol. El mensaje fue claro al expresar su deseo de volver a jugar con la consigna de hacer felices a sus fans con su gran futbol.

"Estoy lito y con muchas ganas de regresar a las canchas para poderles dar muchas alegrías jugando futbol. Les mando un abrazo de gol a todos y los invito a que disfrutemos de estas fechas en familia", fueron las palabras del exjugador del FC Juárez de la Liga MX, su último club en México antes de prácticamente desaparecer del radar.

Leer más: LaLiga: Diego Lainez tiene en la mesa 3 opciones para salir del Betis

Fabián no dio más indicios sobre su futuro solo se sabe que regresará a jugar, tampoco se ha dejó claro si será la Liga MX en donde tenga la oportunidad, hay que recordar que en México ha tenido chances en Chivas, Cruz Azul y Juárez, siendo los dos primeros en donde mejor se desempeño por algunos años. Marco Fabian estuvo 6 meses dado de baja del futbol luego de que no llegó a un acuerdo para la extensión de su contrato con los fronterizos, luego de ello decidió alejarse un poco.

Marco Fabián anunció su regreso al futbol | Foto: Captura

La última vez que se le había visto fue en sus redes sociales, casi de inmediato de su salida de Bravos tuvo un viaje con su en ese momento novia pero a quien hizo su prometida ya que en las vacaciones le propuso matrimonio y quien terminó por aceptar. Luego de esa pausa no se había dicho nada más, hasta hasta algunos días cuando su nombre retumbó para llegar a Chivas, siendo un rumor fuerte pero que solo quedó hasta ahí.

Ahora el mexicano podría incluso probar suerte una vez más en la MLS, antes de su llegada a la Liga MX tuvo participación en el Philadelphia Union pero no renovó una vez más su contrato y quedó libre. Su experiencia en el futbol se expandió con su llegada a Qatar que aunque no duró mucho hizo algunos buenos partidos. Ahora solo es tiempo para ver cuál será su sorpresa, hay que aclarar que al ser agente libre el club que lo contrate no deberá pagar nada a ningún club.