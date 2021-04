Liga MX: Marco Fabián habla sobre la multa tras romper el protocolo sanitario

El mediocampista mexicano del FC Juárez, Marco Fabián, sale a la luz y da a conocer su versión tras su sanción por parte de la Liga MX por romper el protocolo sanitario tras filtrarse videos de el en una fiesta con su novia.

"Tenían que encontrar a alguien para poner como un ejemplo y demás, me tocó a mí, pero también es donde entra ahí la situación y que uno no tiene ni voz ni voto, pero tampoco uno tiene ganas de dar explicaciones ni nada, porque ya uno está cansado de decir la verdad y que al final ni siquiera valga la pena", reveló Fabián en entrevista para Balam Sports.

Marco Fabián dio a conocer los detalles sobre su multa en este torneo Clausura 2021 de la Liga MX.

"Yo te puedo decir en resumen lo que pasó, estaban dos amigos que venían de fuera, no venían conmigo venían con mi novia estaban componiendo música, había no más de cuatro personas en la casa, estuvieron dos días, nada fuera de lo normal en un horario de las 10 de la noche, era una cena normal, no pasó absolutamente nada.

Marco Fabián ha tenido muy poca actividad con el equipo del FC Juaréz, siendo que es uno de los jugadores más caros del plantel fronterizo. Marco Fabián con el valor de 1.00 millones de euros en el puesto 23 de los jugadores más valiosos de México.

Fabián suma nueve partidos titulares en este torneo Clausura 2021 de la Liga MX y tres como ficha de cambio, acumula 694 minutos jugados y una tarjeta roja.