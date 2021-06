Liga MX: Marco Fabián no llegará a Chivas; no hay lugar para su juego

Guadalajara.- Se le cierran las puertas a Marco Fabián con Chivas o al menos esa es la versión que habría dado su representante luego de que le ofreciera sus servicios al Rebaño y le dijeran que por ahora no hay espacio para el atacante.

Esto dejaría prácticamente sin actividad a Marco Fabián en el Apertura 2021 de la Liga MX. David Medrano compartió la noticia en sus redes sociales por lo que sería un hecho de que Chivas no es su casa para este semestre.

"Marco Fabián no tiene espacio en Chivas. El representante del jugador lo ofreció y ya le respondieron que no cabe en el actual proyecto rojiblanco", comentó el periodista.

Curiosamente el jugador no está registrado con ningún equipo de la Liga MX luego de que ya no continuara con Bravos de Juárez y por ahora se encuentra de vacaciones en el medio oriente junto a su novia ahora prometida ya que hace unos días le propuso matrimonio, pero lo que tiene que ver con futbol por ahora no hay nada.

Marco Fabián fracasó como refuerzo de Bravos de Juárez | Foto: Jam Media

La posibilidad de que llegara a Chivas se comenzó a manejar luego de que ya no entró en planes de los fronterizos y el armado que ha iniciado Ricardo Ferretti, aunque no fue muy complicado decirle adiós pues en dos torneos no pudo aportar nada de calidad. Ahora con la salida de jugadores del Rebaño se vio la posibilidad de que tuviera un espacio pero no hay más nada para él.

Marco Fabián aun tiene esperanzas, aunque son pocas pero con posibilidad de que algún equipo de la Liga MX lo llame, aunque prácticamente todos los clubes ya iniciaron con su pretemporada por lo que sería complicado verlo en este torneo en México.

Por ahora no se ha visto alguna oferta por él en ninguna parte del mundo, hay que recordar que llegó de Qatar a la Liga MX y ahora está de vuelta por esos lados y a lo mejor puede encontrar un espacio en otro club.

