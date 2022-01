Liga MX: Marco Fabián pide volver a jugar en el máximo circuito

El delantero Marco Fabián se encuentra sin equipo a pocos días de disputarse la jornada uno del torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

El jugador señaló que esta dispuesto a bajarse su sueldo para poder regresar a jugar en algún equipo del máximo circuito. Por el momento el ariete mexicano no ha tenido ofertas de algún equipo para el siguiente certamen.

“Totalmente (sacrificaría lo económico). Ahí entran las ganas que tengo de regresar al futbol. He estado en pláticas… El compromiso que tengo de regresar a jugar incumbe en todos los aspectos. (Ser jugador libre) es un privilegio que nunca había tenido antes en mi carrera… Hoy en día soy totalmente libre, no tienen que pagar un peso por mí y la situación del salario hoy no es mi prioridad. El dinero lo dejo a un lado”, dijo.

Leer más: Jilissa Ann Zoltko viaja el caribe para modelar un diminuto traje de baño que atrajo miradas

Marco Fabián asegura que se perdió del mundo de las redes sociales durante seis meses para poder reflexionar y tener un poco de descanso tras una carrera muy pesada durante años donde no había tenido descanso.

“Desaparecí de las redes estos seis meses, reflexionando muchas cosas porque desde mi debut no había dejado de jugar en ningún momento, pero todo pasa por algo y hoy estoy aquí”, añadió.

El atacante no piensa en el retiro en estos momentos, debido a que aún tiene mucho potencial futbolístico que ofrecer.

“Si me retiro o si sigo en el futbol, (pues) creo que queda Marco para rato. Vengo con muchísimas ganas, de regresar a comerme la cancha, lo que tenga por delante. Hoy estoy cerca, estoy en pláticas, esperemos que puedan ver a Marco Fabián de nuevo disfrutar lo que más me gusta hacer que es jugar al futbol”.