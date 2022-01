Liga MX: Marco Fabián quiere ayudar a cumplir los objetivos con Mazatlán FC

Mazatlán.- Luego de ser oficializado el lunes como nuevo jugador de Mazatlán FC, Marco Fabián compareció ante los medios para dar sus primeras declaraciones como jugador Cañonero, donde se mostró agradecido por la oportunidad que le brinda, y añadió que no es su último tren en el futbol, pues asegura que aún tiene mucho que dar.

"Primeramente estoy feliz y contento de estar aquí. Estaba preparándome personalmente para este momento, el cual escucho este proyecto y sobre todos los objetivos que tiene el club, y pues encantado de la vida de ponerme estos objetivos de ayudar con toda la humildad del mundo e unirme con todo a su proyecto de trabajo".

"Físicamente llegó muy bien porque estuve preparándome durante esta etapa que estuve sin jugar; mentalmente creo que aún mejor porque me sirvió mucho este tiempo para reflexionar muchas cosas, tanto del pasado como del futuro que quiero", explicó Fabian.

Viene a aportar

"Marquito" Fabián mencionó que se suma al principal objetivo de los Cañoneros, que es calificar a su primera liguilla, y espera apoyar con experiencia, pues sabe que tiene con que.

"Creo que estoy más que listo para las oportunidades; el techo es muy alto todavía tengo muchos años con cumplir en mi carrera, no es mi último tren ni mucho menos".

"El objetivo más claro es calificar a la liguilla, ya que este equipo no ha podido calificar y se lo merecen. El torneo pasado se quedaron a nada de poder estar, y como siempre lo he dicho me gusta poder dejar mi granito de arena y vengo a hacer historia con Mazatlán, vengo a aportar todo lo que esté en mis manos para que el equipo entre a liguilla, y ya después veremos qué puede suceder", dijo.

Su nuevo rol y Chivas

El doble mundialista con México expresó que decidió venir a Mazatlán porque sintió que era la oportunidad perfecta para resurgir su carrera, además explicó porque no se arregló con las Chivas.

“Al final elegí Mazatlán porque fue mi decisión y estoy seguro que fue la correcta. Ahora estoy aquí voy a defender este escudo a muerte y aportar mi experiencia junto a mis compañeros. Hay gente con mucha calidad y creo que eso tenemos que explotarlo, obviamente estamos en manos de un gran técnico, que lo que he platicado con él, creo que sabe a qué juega”.

"La cosa con Chivas siempre fue clara, es un club que he pasado la mitad de mi carrera y que siempre llevaré en el corazón. Hubo pláticas, se respetó el proyecto de ellos, el proyecto mío, no se llevó un acuerdo y el final estoy feliz y les deseo todo el éxito del mundo, pero hoy el éxito que quiero lograr está aquí con Mazatlán", sentenció el mediocampista.

Por último, Marcó Fabián señaló que todavía sueña con volver a la Selección Mexicana, y buscará ganarse con buenas actuaciones en la cancha, un lugar en la lista del 'Tata' Martino para formar parte de la lista para Qatar 2022, pues considera que todos los futbolistas tienen la oportunidad.

Por otro lado mencionó que es difícil que pueda jugar el viernes ante el Toluca por su reciente llegado ayer lunes, pero prometió a la afición que trabajará muy duro durante el parón de fecha FIFA en los entrenamientos para hacer su debut de la mejora manera.