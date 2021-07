Liga MX: Marco Fabián quiere regresar a las Chivas del Guadalajara

El mediocampista mexicano Marco Fabián actualmente se encuentra sin equipo profesional, es por ello que busca volver al máximo circuito de la Liga MX, y no descarta la posibilidad de regresar a las Chivas del Guadalajara.

"Si tuviera la respuesta o si quisiera tenerla, te diría que sí en algún momento, lo he expresado que siempre ha sido un sueño después de todo lo que vivimos, todo lo que viví en Chivas, un gran sueño sería regresar a portar la playera de Chivas, por qué no, soy un jugador que la tengo en el corazón y sería muy bonito regresar", explicó.

Marco Fabián es consciente de que en algún momento se de la llega al Rebaño Sagrado pero por el momento espera primero encontrar a su nuevo equipo.

"No sé si sea ahora, después, en unos años, de que me gustaría, me gustaría, lo he admitido en muchas situaciones, pero en este momento no lo sé", indicó en Instagram durante una entrevista en Amazon Prime.

Sobre su futuro, el mediocapista afirma que muy pronto espera recibir noticias de algunas ofertas de nuevos equipos.

"Estoy por ahí..., después voy a poder expresar y gritar cuál es mi futuro, pero en este momento no lo puedo decir porque estamos en eso, todavía no puedo compartir porque ni yo lo sé", añadió.

Marco Fabián no tuvo un gran torneo pasado con el FC Juárez, es por ello que su salida fue mas que inminente, además de tener problemas extracancha que orillaron a los directivos a dejar ir al mediocampista.

