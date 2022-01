Liga MX: Marco Fabián tendría dos ofertas en el futbol mexicano

México.- En los últimos días de generó mucha expectativa en torno a Marco Fabian y es que los registros de la Liga MX aún lo colocan con el FC Juárez pero no hay indicios de que vaya a jugar con el equipo por lo podría buscar otros clubes mismos que han revelado ya el interés por el jugador, en total serían dos, uno para Liga MX y el otro para la Liga de Expansión MX, solo que el tiempo es lo que menos tiene Fabián pues el registro se cerrará pronto y después de ello no habrá manera de que sea incluido con otro equipo y su registro quedaría con los fronterizos a espera de que Tuca Ferretti si lo use.

El primer equipo que mostró interés por el campeón olímpico de Londres 2012 fue el Tepatitlán, de acuerdo con periodista David Medrano el equipo de Jalisco le habría comentado su interés de tenerlo en la plantilla para lo que resta del Clausura 2022. Se sabe que las pláticas iban por buen camino hasta el día de ayer que fue cuando se habló oficialmente del interés del jugador, pero aún no se ha cerrado nada e incluso con la salida de una segunda oportunidad podría cambiar de rumbo si así lo cree conveniente.

Luego del acercamiento de Tepatitlán apareció sorpresivamente el Mazatlán FC, según dijo el periodista Juan Manuel Figueroa el equipo sinaloense tambien levantó la mano por Marco Fabian para poder regresarlo a la Liga MX y disputar el Clausura 2022 con ellos a falta de algún jugador con su creación en el medio campo. Al momento la negociación no está definida pero en caso de que se decida podría convenirle más jugar para Mazatlán para estar en Primera División y mostrarse para poder ganarse la confianza y luego dar el salto a otros clubes.

Leer más: Liga MX: Pablo Guegue asume responsabilidad y se disculpa con la afición de Necaxa por tan mal inicio

Apenas hace unos días Marco Fabian confesó que le encantaría volver a jugar, que los principal para este año es encontrar un nuevo equipo luego de 6 meses inactivo desde su salida de FC Juárez. Incluso aseguró que el tema del dinero no es su prioridad pero si jugar. En la mesa nunca ha estado la oportunidad de volver a Chivas ya que el equipo no lo buscó ni bajo las condiciones que ahora el jugador puso por lo que se ve complicado que pueda regresar al equipo que lo vio nacer en la Liga MX.

Marco Fabián podría regresar al futbol mexicano | Foto: Jam Media

Marco Fabian por ahora tiene que esperar a que se resuelva su situación y ver si se quedará en algún equipo de la Liga MX, de lo contraria tendrá que buscar en otros lugares, como la MLS en donde ya tuvo algunos torneos, o incluso en otras partes del mundo en donde le den la oportunidad. Fabian ha jugado en México, Alemania, Qatar, Estados Unidos y ahora podría ir hasta China en donde tambien se ha hablado que tendría opciones de jugar.

La Liga MX tiene como fecha limite hasta la jornada 3 del Clausura 2022 para que los equipos hagan intercambio de jugadores, así como tambien para la contratación de jugadores extranjeros, por lo que el mercado está por cerrar y deben apresurarse para poder lograr sus movimientos.