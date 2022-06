Liga MX: Marco García encabeza a canteranos en Pumas y buscan madurez

Marco García, mediocampista de Pumas de la UNAM, habló sobre las conversaciones que comparte con los jóvenes canteranos que están trabajando durante la pretemporada en el puerto de Acapulco, Guerrero, con la intención de que juntos puedan consolidarse en el primer equipo de los universitarios.

El jugador auriazul, quien ha representado a Pumas en fuerzas básicas, en la Liga Expansión y tendrá su cuarto torneo de Liga MX con primer equipo, quiere orientar a sus compañeros para que logren mantenerse a las órdenes de Andrés Lillini.

"Las incorporaciones de la Cantera son muy interesantes. Han aportado su futbol para ganarse un lugar en el primer equipo. He tenido pláticas con los jugadores de fuerzas básicas, se te acercan a preguntarte sobre detalles del club. Me siento alegre de compartir lo que he vivido. Quisiera llevarlos por el mejor camino”, sostuvo.

Además, el canterano universitario tiene claros sus objetivos personales para el próximo certamen. Señaló que su meta es ser titular, ganarse un lugar en el grupo y aportar para que Pumas compita por clasificarse hacia la fase final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX que arrancará en julio.