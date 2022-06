Liga MX: Marco García se acerca a los jóvenes canteranos de Pumas en la pretemporada

Marco García, mediocampista de Pumas, habló sobre las conversaciones que comparte con los jóvenes canteranos que están trabajando durante la pretemporada de los Pumas de la UNAM en Acapulco, con la intención de que juntos puedan consolidarse en el primer equipo de los universitarios.

El jugador auriazul, quien ha representado a Pumas en fuerzas básicas, en la Liga de Expansión MX y tendrá su cuarto torneo de Liga MX con primer equipo, quiere orientar a sus compañeros para que logren mantenerse a las órdenes de Andrés Lillini. “Las incorporaciones de la cantera son muy interesantes. Han aportado su futbol para ganarse un lugar en el primer equipo. He tenido pláticas con los jugadores de fuerzas básicas, se te acercan a preguntarte sobre detalles del club. Me siento alegre de compartir lo que he vivido. Quisiera llevarlos por el mejor camino”, aseguró García para los medios del club.

Los jóvenes canteranos que están buscando una oportunidad con el primer equipo de Pumas y se encuentran trabajando en la pretemporada son Santiago Trigos, Pablo Bennevendo, Alek Álvarez, Óliver Pérez, Miguel Carreón, Leonardo Tapia y José Navarro. Además, el canterano universitario tiene claros sus objetivos personales para el próximo certamen. Señaló que su meta es ser titular, ganarse un lugar en el grupo y aportar para que Pumas compita por clasificarse a la fase final de la Liga MX.

Marco García durante la pretemporada de los Pumas/@PumasMX

Sobre los dos nuevos refuerzos que han llegado al equipo, César Huerta y Gil Alcalá, Marco García mencionó que “la experiencia que tienen es muy interesante. Desde el día uno, se ha mostrado el compromiso que tienen con el grupo. Lo más importante es que están trabajando para estar físicamente a tope y pelear un lugar en el equipo”.

El primer equipo varonil de Pumas continúa su pretemporada en Acapulco de cara al próximo torneo de la Liga MX. Este viernes iniciaron su segundo día de preparación en playa con un entrenamiento físico por la mañana. Los futbolistas corrieron en la arena del mar y realizaron ejercicios de resistencia. Sobre el trabajo de estos dos días fuera de la Ciudad de México, Marco indicó: “Han sido días intensos, sabemos que trabajar aquí nos ayudará mucho. La pretemporada va muy bien, con un grupo muy unido que ya piensa en el inicio del torneo”.

Te recomendamos leer

El equipo de Pumas estará trabajando en el estado de Guerrero hasta el viernes 10 de junio, con la intención de llegar preparado al inicio del campeonato, con el partido de la Jornada 1 de la Liga MX ante Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario.