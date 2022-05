Liga MX: Martin Nervo asegura que Atlas se merece el presente que vive, dos finales en seis meses

Este martes el central argentino Martín Nervo habló con los medios de comunicación previo al entrenamiento del Atlas, dejando claro que el conjunto Rojinegro se merece el buen momento que esta pasando por el trabajo que han realizado, donde disputaran una segunda final en la Liga MX en seis meses.

Nervo comenzó hablando de cómo se siente personalmente y de cómo ve al resto del plantel de cara a la gran final del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX frente al Pachuca. “Estoy viviendo un presente muy lindo, pero la verdad no me pongo a pensar en lo individual, no me miro a mí solo en el espejo, miro las cosas a nivel equipo porque así es como llegamos a jugar dos finales en un año”, comentó Nervo.

“A mí lo que me pone contento es el crecimiento de la institución en todas las áreas, porque la verdad que este club se lo merecía desde hace tiempo y merece seguir así. Me pone muy feliz el presente del equipo y espero que siga por la misma línea porque realmente es una institución que lo merece”, agregó el zaguero.

Martín Nervo en un partido con el Atlas en la Liga MX/@AtlasFC

El Tincho mencionó lo que espera del rival y de los aspectos que serán importantes a tomar en cuenta para obtener un resultado favorable del compromiso de ida de la final de la Liga MX en el Estadio Jalisco del próximo jueves.

“Va a ser un duelo muy lindo en lo que respecta a nuestra zona defensiva y la ofensiva de Pachuca. Nosotros tendremos que estar muy atentos para contrarrestar la delantera rival. No hay nada en específico a tomar en cuenta, simplemente venir jugando como lo venimos haciendo estos partidos, atentos y concentrados. Sabemos que tenemos un rival digno enfrente, con buenos jugadores y un buen cuerpo técnico, pero nosotros tenemos que estar tranquilos y afrontar la Final como afrontamos la del torneo pasado y todos los partidos este semestre, partiendo de la fortaleza grupal, dándolo todo hasta el final, todos juntos, sabiendo que los resultados llegarán”.

Sobre lo que representa para Atlas poder disputar su segunda final en un año, el jugador de los Zorros se mostró entusiasmado por la oportunidad que tienen los Rojinegros de estar en esta instancia nuevamente, por defender su corona en la Liga MX y buscar el título de manera consecutiva. “No tenemos presión, al contrario disfrutamos del momento, disfrutamos lo que hacemos y disfrutamos el poder jugar otra Final bien merecida para esta gente. La fortaleza del conjunto es lo que lo llevó a jugar una segunda Final y tenemos que continuar con esa fortaleza grupal”.

Te recomendamos leer

Martín Nervo resaltó el trabajo defensivo del Atlas y la competencia interna, explicando que son las claves que han permitido ver la mejor versión de cada uno de los jugadores dentro del plantel. “La clave de todo es el trabajo y desde hace mucho tiempo venimos trabajando la fase defensiva con Diego (Cocca). Hay una competencia interna muy sana y eso hace que ninguno se relaje, por eso al que le toque jugar lo hace al máximo nivel, por el trabajo, la entrega y el sacrificio que hacemos todos los días entrenando. Sabemos que no es la parte más linda del futbol, pero sí es lo más importante y por eso le tomamos mucho valor y trabajamos para que el margen de error sea mínimo”.