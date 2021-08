Liga MX: Más 300 mil pesos fue el robo que sufrió Miguel Herrera en su casa en Coyoacán

México.- La inseguridad llegó la Liga MX una vez más, en esta ocasión le tocó a Miguel Herrera quien sufrió un fuerte robo en una de sus casas en Coyoacán en donde se reportar hasta 288 mil pesos en efectivo y muchas objetos coleccionables del estratega como relojes.

El robo se registró la noche de este miércoles 11 de agosto, el acto se pudo llevar a cabo luego de que en los primeros reportes la policía notificó que la casa estaba sin habitar, solo el personal de limpieza la visitaba por lo que nadie vivía ahí, lo que aprovecharon para entrar y robar lo que quisieron.

La casa de Miguel Herrera está ubicada en Coyoacán, posiblemente la que usaba cuando dirigirá al Club América, pero ahora que la Liga MX lo ha llevado a Nuevo León, la ha descuidado un poco. Fue hasta el día jueves por la mañana que el equipo de limpieza al llegar se percataron que la casa había sido saqueada.

Leer más: Liga MX: Johan Vázquez se despide oficialmente de Pumas con emotivo mensaje

En los reportes policiales se dieron a conocer detalles más precisos de lo robado que fueron 25 relojes de marcas diferentes, 6 pares de lentes y un total de 288 mil pesos en efectivo que se encontraba en una caja fuerte en la casa.

Miguel Herrera y su familia ahora viven en Nuevo León | Foto: Jam Media

Por ahora no se han revelado las identidades de los responsables, pero las autoridades ya están en el análisis de las cámaras de seguridad. Miguel Herrera y su familia en incluso sus trabajadores están fuera de peligro pues al momento de robo no hubo personas que pudieran sufrir algún ataque.

La Liga MX no hace mucho tuvo un incidente parecido con el futbolista de Monterrey, Rogelio Funes Mori quien él y su familia sí se encontraban en su casa y los amenazaron para poder llevarse cosas de valor de su domicilio. A varios meses no se ha dado con el responsable del robo pero de igual manera no hubo nada que lamentar para el jugador.