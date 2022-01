Liga MX: Más casos de Covid-19 en América, León y Cruz Azul a horas del inicio del Clausura 2022

México.- Este jueves 6 de enero la Liga MX arranca el Clausura 2022 pero las alarmas se han encendido una vez más por el tema del Covid-19 y es que en las últimas semanas se han disparado los casos de contagio en el futbol mexicano y de pronto solo unas horas antes del debut de algunos clubes sus plantillas han anunciado más casos positivos, los últimos en hacerlo fueron América, León y Cruz Azul.

El primero fue el Club América quien a través de un comunicado reveló que 3 personas del plantel dieron positivo a Covid-19, las pruebas fueron realizadas a jugadores, cuerpo técnico y staff, pero no se revelaron a donde pertenecen esas personas. En las últimas horas se había especulado que Federico Viñas y Guillermo Ochoa era los afectados, pero este miércoles se descartó al arquero quien estuvo en el entrenamiento, aún no se sabe quienes son y América debuta el día viernes ante Puebla.

Luego fue Cruz Azul, que según el reportero Adrián Esparza Oteo la máquina presentó dos casos de Covid-19, primeros del año y de la pretemporada ya da no habían presentada ningún ataque respecto a a eso. De igual forma los nombres no fueron revelados por respeto a los involucrados, solo que en este caso si se dijo que ambos son jugadores por lo que podrían perderse el inicio del torneo que será el sábado ante Tijuana, aunque Juan Reynoso destacó que los analizarán de nuevo para ver si no fueron un falso positivo.

América ya ha confirmado los casos pero sin revelar nombres | Foto: Twitter Club América

Y la última actualización ha dejado al Club León con dos personas más, según reveló la reportera Monserrat Yepez. De igual forma en este caso tampoco se revelaron si fueron jugadores o personas de otras áreas. En León se realizaron 45 pruebas a jugadores, staff y cuerpo técnico pero aún se mantienen sin más información de nombres. La única similitud de todos los contagios es que ninguno ha presentado síntomas lo que ayuda y tranquiliza a los clubes, todos se han puesto en aislamiento y se espera que regresen a la brevedad a sus actividades.

Por ahora la Liga MX no tiene contemplado retrasar el inicio del Clausura, el único partido reprogramado es el de León vs Atlas ya que fueron los finalistas del torneo pasado y para descansarlos les dieron unos días más. Otros equipos que han experimentado estos casos con Rayados y Tigres, estos últimos con más de 7 contagios y se mantienen a la espera de más resultados para solicitar el aplazamiento de su partido.

Hasta navidad la Liga MX ya había registrado 93 casos de Covid-19 en todas las categorías del futbol mexicano, es evidente que para estas fechas ya ha superado los más de 100 casos confirmados de Covid-19, la nueva ola podría afectar más de lo esperado al futbol mexicano.