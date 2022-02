Liga MX: Más problemas en Chivas, Carlos Cisneros es baja para la Jornada 6 por lesión

Jalisco.- Las noticia en Chivas no paran y ahora se ha presentado una que no es de mucho agrado para Marcelo Michel Leaño quien ha perdido al hombre que había estado siendo titular en el Clausura 2022. A través de un comunicado el Rebaño Sagrado confirmó que Carlos Cisneros no será parte del equipo que viaje a León para la jornada 6 luego se sufrir una lesión de primer grado en uno de los gemelos de la pierna izquierda, provocada en el partido ante Tigres.

"Carlos tiene una lesión muscular de primer grado en uno de los gemelos de la pierna izquierda, por lo cual esta semana ha realizado labores de recuperación; según su evolución, podría ser considerado para el duelo de la Jornada 7 contra Puebla", se lee. De acuerdo con el comunicado Cisneros estará listo para la jornada 7 cuando se midan al Puebla en el Akron, pero podría varias según su recuperación en la semana, además para evitar arriesgarlo a una recaída.

Carlos Cisneros inició como titular ante Tigres, pero antes de los 35 minutos de juego tuvo que detener su camino cuando le fue imposible continuar, por lo que fue sustituido. Su baja aunque será por poco tiempo se ha sumado a la complicada de Jesús Molina que este lunes tuvo una ruptura de ligamentos lo que le dejó fuera totalmente del torneo y parte del siguiente. Cisneros no tendrá muchos problemas para tener una revancha en el Clausura 2022.

Chivas suma una nueva baja para el torneo | Foto: Captura

La baja del mediocampista le abre las puertas totalmente a José Juan Macías, desde hace días se habló de la posibilidad de que el delantero ya pudiera ver acción y el duelo ante León era el que se daba como el elegido, ahora con la baja de un jugador en el ataque podría ver su primera convocatoria con Chivas desde su regreso de España. Sería posible que arranque como banca pero en un momento del partido podría estar disputando sus primeros minutos y es que Chivas lo ha llevado poco a poco pues tambien llegó tocado y con muy poco ritmo y lo que menos quieren es perderlo por lesión.

En lo que va del Clausura 2022, Carlos Cisneros ha sido llamado para 4 partidos, 3 como titular con un total de 204 minutos, no ha marcado gol y sus participación en el ataque del equipo se ha visto muy poco por lo que tambien podría no representar mucha diferencia para el partido. Chivas este sábado 19 de febrero regresará a Estadio León para intentar regresar a la victoria ya que tampoco está pasando buenos momentos en la Liga MX y los aficionados comienza a cuestionarle todo al entrenador.