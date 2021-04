Liga MX: Matías Almeyda reconoce el trabajo de Santiago Solari pero evita hablar de América

Estados Unidos.- Santiago Solari sigue dando de que hablar y ahora fue Matías Almeyda quien reconoció el gran trabajo que ha hecho su compatriota en la Liga MX aunque eso tenga al Club América en la cima, algo que no le agrada tanto. Almeyda quien conoció el futbol mexicano por su paso en Chivas sabe lo difícil que es ser extranjero que tu trabajo en un equipo grande de resultados.

El "Pelado" Almeyda hizo mucho énfasis en el gran trabajo de Santiago Solari que llegó como un "desconocido" pues aunque ya había jugado en la Liga MX, como entrenador era su primera oportunidad luego de haber estado en el Real Madrid. En entrevista para TUDN, el ahora estratega del San José Earthquakes de la MLS, dejó algunas palabras para su paisano.

"Me gusta por Solari, no por el América. Creo que llegó siendo muy criticado, fue parecido a lo mío y no lo habían visto trabajar y ahí está dando fruto el trabajo", comentó Matías Almeyda que fue directo a que toda su alegría es por la persona de Solari no porque sea en América ni contento por el equipo de Coapa ya que su corazón está solo en un lugar y es rojiblanco.

"Ojalá que le vaya bien, pero que a Chivas mucho mejor", agregó el argentino que aun tiene grandes recuerdos con el equipo más mexicano del balompié azteca, al que posiblemente en algunos años pueda regresar para seguir con el proyecto que dejó inconcluso luego de su salida en el 2017 tras haber hecho que la grandeza del equipo regresara con los títulos.

Santiago Solari de los mejores DT de la Liga MX este 2021 | Foto: Jam Media

Muy cerca de Javier "Chofis" López

También se aprovechó para cuestionarle sobre el caso de Javier "Chofis" López quien se ha integrado al equipo de la MLS para esta temporada. Hay que recordar que Matías fue quien lo llevó a su mejor momento en Chivas, pero después de su salida ya no volvió al gran nivel que demostró. Ahora intenta darlo todo de nuevo bajo el mando del argentino.

Almeyda comentó que se encuentra al tanto de la preparación del mexicano y que quiere evitar que suba de peso como si paso en Chivas donde su cuidado del físico no fue el mejor. Asegura que aun se está acostumbrado por las nuevas formas de trabajar y la cultura que hay en los Estados Unidos.

"Lo veo mejorando, le va a llevar un tiempo, porque hace más de un año que no juega, no es fácil cambiarse de liga, de cultura, pero lo veo con entusiasmo como pocas veces lo había visto, lo veo con profesionalismo grande porque sabe que conmigo lo tiene que hacer", agregó Matías.

Esta será la tercera temporada de Matías Almeyda a cargo del San José, las dos primeras campañas no fueron como se hubieran esperado, pero aun así le ha dado una identidad al equipo y se espera pueda traer buenos resultados en el siguiente torneo que está por iniciar.