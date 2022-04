Liga MX: Matías Almeyda suena como opción para llegar a Cruz Azul

México.- Las cosas en Cruz Azul estarían muy cerca de volver a cambiar empezando por el banquillo pues desde hace algunas semanas la incomodad de la afición con Juan Reynoso ha ido creciendo y se magnificó al perder ante Chivas, por lo que se podría dar un nuevo cambio de DT. En las últimas horas aún de forma extraoficial el nombre de Matías Almeyda se ha relacionado con la máquina y podría ser viable su llegada en caso de que el peruano salga.

La noticia la dio a conocer Adrián Esparza de TUDN, quien reveló que no hay garantías de que Reynoso se quede en Cruz Azul para el Apertura 2022 por lo que estaría saliendo del equipo al culminar la campaña del Clausura 2022, y que lo único que podría hacer que se quede sin problema alguno es que al final de este torneo culmine como el campeón.

Almeyda quien era el prospecto número 1 para Chivas parece que se ha caído dado a algunas revelaciones en donde se habla de que el entrenador no tiene buena relación con al Directiva del Rebaño, algo que sí podría tener con Cruz Azul y con quien se le puede ver sin problema en el caso del dinero para pagarle la suma que requiera. De parte de la afición son los más entusiasmados con todo esto, ya en redes sociales han dado el visto bueno esperando que la cosas se den.

Juan Reynoso podría dejar Cruz Azul al final del Clausura 2022 | Foto: Jam Media

De parte de la Directiva de Cruz Azul y de Juan Reynoso no hay nada, ningún indicio de que podría pasar si al final del torneo actual no se tiene algún resultado favorable. Hay que recordar que Cruz Azul luego del título del Clausura 2021 en el siguiente torneo no clasificó y en este está perdiendo algo de ritmo lo que podría ser un problema para buscar pelear por el título.

Matías si bien tiene un gran apego a Chivas y a quien le ha dado mucho de su cariño, nunca ha dejado fuera la posibilidad de que pueda dirigir a algún otro club en la Liga MX, por lo que la llegada a Cruz Azul podría darse sin problema alguno. Por el momento Cruz Azul en esta jornada de media semana buscará meterse a la pelea una vez más por los puestos de Liguilla, hoy son sextos con 21 puntos, esperarán un empate entre Atlas y Rayados para tener la posibilidad de ganar ante Querétaro y meterse como cuartos.