Liga MX: Matías Kranevitter de Monterrey ofrece una disculpa tras agresión a Yeferson Soteldo

Nuevo León.- Luego del Clásico Regio de este fin de semana salió a la luz un video en donde Matías Kranevitter agredía sin balón a Yeferson Soteldo lo que causó indignación en la comunidad felina que sin perder tiempo emitió una solicitud a la Comisión Disciplinaria para que se le sancionara, dicha sanción aún no se ve reflejada pero se espera que sea en el transcurso de la semana cuando se de a conocer si habrá o no. Mientras eso suceder el jugador de Monterrey ha dado la cada para ofrecer una disculpa a su compañero de trabajo.

A través de su cuenta de Instagram Matías Kranevitter compartió un mensaje en donde explica que no era su intención agredir a ninguna persona, y que se disculpaba con Yeferson Soteldo, dando a conocer que él debe ser un ejemplo para los aficionados y acepta que cometió un error. Por el momento es la única mención que se ha hecho de parte del futbolista de Rayados de Monterrey, el equipo no se ha pronunciado hasta ahora.

Leer más: Liga MX: Se cumplió un año de la mejor remontada de Nicolás Larcamón al frente de Puebla

"Hola a todos. Este es el único medio propio que tengo para comunicarme y ofrecer disculpas por lo sucedido el día sábado en el Clásico. Nunca fue, ni será mi intención lastimar a un colega, ni a nadie. Lo siento de verdad. Le ofrezco una disculpa a Soteldo, a mi club y a la afición. Tenemos que ser ejemplo y reconocer los errores para poder aprender de ellos. Me equivoqué y me encargaré que no se repita. El futbol es un deporte que amamos", sentenció el jugador.

La Liga MX y la Comisión Disciplinaria tendrán la última palabra del posible castigo que reciba el jugador de Monterrey, por ahora a poco más de un día desde que se dio a conocer en un comunicado que Tigres interpuso una solicitud de investigación no se han dado nuevas noticias, incluso se han dado a conocer las sanciones para el resto de equipos de la Liga MX pero en el apartado de Rayados de Monterrey no aparece nada ni una tarjeta, mucho menos el tema de una posible sanción al jugador argentino.

¿Qué pasó?

El sábado pasado en el Clásico Regio mientras se jugaban los últimos minutos del partido y en donde Tigres tenía la ventaja sobre Monterrey, en una jugada de ataque de los felinos se puede ver como Yeferson Soteldo trota por delante de Matías Kranevitter quien se aproxima y le propina un golpe con el antebrazo al venezolano lo que hace caiga al campo, la agresión no fue revisada por el VAR y tampoco fue sancionada con amarilla por lo que Tigres fue quien reaccionó buscando una sanción.

Leer más: Liga MX: Israel Reyes del Puebla busca mostrarse con el Tricolor en esta Fecha FIFA

Una jugada similar se dio en la final de la Liga MX Femenil del torneo pasado en donde tambien se enfrentaron Rayadas y Tigres, en una jugada donde Stephany Mayor le da un codazo a la jugadora de Monterrey a quien le genera una lesión en la nariz que la hace sangrar, de igual forma la jugada no fue sancionada ya que no había VAR, pero luego de una revisión por la Comisión Disciplinaria se decidió que la final de vuelta la jugadora de las Amazonas no podría jugar, y algo así podría pasar con Kranevitter para la siguiente jornada de la Liga MX.