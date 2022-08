Liga MX: Mauro Gerk sostiene que Gallos Blanco no juega mal, pero que los resultados no se han dado

La crisis de los Gallos Blancos de Querétaro parece no tener fin. Al menos no de manera inmediata, como necesita el equipo para salir de la última posición de la tabla de clasificación y, sobre todo, de la tabla de cocientes, en la cual se alejan cada vez más de Mazatlán, que por ahora se salva de pagar multa.

Pese a ello, Mauro Gerk, técnico de los queretanos, no tira la toalla en insiste que el funcionamiento de su equipo no es malo, pero que los resultados no les han acompañado. Así lo señaló una vez más tras la derrota de este jueves contra Atlas y señaló que factores como el arbitraje también afectan en lo anímico.

"Hicimos un buen primer tiempo donde dominamos al rival hasta los 60 minutos del segundo tiempo, el arbitro jugó amarillas que fueron dudosas y cobró cositas para Atlas, cuando cayó el gol de Atlas el equipo se vino abajo y perdio concentración, fuimos superados ante un rival de jerarquía", declaró Gerk en conferencia de prensa.

El estratega de los queretanos enfatizó que los rivales no han sido muy superiores en el Apertura 2022, pero que son desatenciones y el factor anímico lo que les ha costado superar. "Venimos regalando minutos en el campo y nos está costando los partidos. Los rivales no nos superan y por momentos tenemos buen futbol".

"Estos chicos traen una mochila muy pesada despues de lo que pasó en marzo (en el Estadio Corregidora), tenemos mucho que trabajar en lo anímico. Nos cae un gol o expulsión y se cae el equipo, competimos y estamos a la altura pero los resultados no se han dado. Esperamos el jueves revertir esto", finalizó.

El próximo partido de los Gallos Blancos está programado para el jueves 11 de agosto a las 21:00 horas, como parte de la Jornada 8 del torneo. Atlético San Luis visitará el Estadio Corregidora, el cual se mantiene a puerta cerrada tras la pelea que se presentó entre la afición queretana y la de Atlas el 5 de marzo de este año.