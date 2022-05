Liga MX: Mauro Lainez reconoce sentirse tranquilo si sale del América

Mauro Lainez sabe que su salida del nido de Coapa podría suceder en cualquier momento, ha disputado 50 partidos en los que defendió la camiseta de las Águilas del América y en los que apenas pudo anotar un par de goles, pero el hermano de Diego Lainez, quien milita en el Real Betis de LaLiga de España, no tiene el futuro asegurado.

Fue una eliminación dolorosa para el conjunto Azulcrema, que bajo las órdenes de Fernando Ortiz no fueron capaces de revertir ante los Tuzos del Pachuca en las semifinales del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX y a la postre quedaron sin posibilidad de ir por el título 14.

"Vamos a pensar bien las cosas, a descansar y tratar de tener todo en claro para tomar una buena decisión, pero hasta el día de hoy soy jugador del Club América. Estoy feliz y contento, cumplí un sueño de estar en el América y de jugar aquí", declaró el medio para ESPN.

Sin embargo, el futbolista tabasqueño reconoció sentirse feliz por su paso por el equipo de Coapa, donde sabe que lo dejó todo. No he hablado con ellos, me compraron y tengo que esperar indicaciones a lo que mejor le convenga al club. Si me toca quedar o irme, toca seguir adelante y luchando", aseveró.