Liga MX: Maxi Meza asegura que ha recibido ofertas para salir de Rayados de Monterrey

El centrocampista argentino Maxi Meza asegura que su intención no es salir de Rayados de Monterrey hasta que demuestre su nivel, a pesar de tener varias propuestas para salir del equipo regiomontano.

"He tenido propuestas similares a la de Monterrey. Me han traído para demostrar porque me han considerado, en lo personal hasta que no logré eso no pretendo cambiar de aire, lograr mi mayor nivel. Por eso también me he quedado para demostrar que por algo estoy acá. Sé que puedo dar más", comentó el sudamericano en entrevista con Fox Sports.

Maxi Meza arribo al futbol mexicano en el año de 2019, ese mismo año lo inicio con el gallardete en la Liga MX. El centrocampista argentino cuenta con un valor de siete millones de dólares en valor de mercado.

Meza afirma que la directiva de Rayados de Monterrey ha sabido muy bien invertir en sus jugadores para el próximo torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

“Todos los equipos hacen su inversión; Rayados lo hace muy bien. No se gasta por gastar, no son malas inversiones", mencionó.

Maximiliano Meza llegó como el bombazo de Rayados de Monterrey en el 2019, fue un total de 14 millones de dólares que le pagaron a Independiente de Avellaneda por sus derechos federativos.

El centrocampista acumula 58 partidos jugados en la Liga MX con solo un gola anotado a su cuenta personal, una cifra muy baja para las expectativas que se esperan del jugador pampero.

