Liga MX: Mazatlán F.C. presenta hoy su Jersey, ¿a qué hora y dónde verlo?

Mazatlán.- Uno de los momentos más esperados por los aficionados es la presentación del uniforme de su equipo favorito, y ahora que el arranque de la Liga MX está a la vuelta de la esquina el Mazatlán FC quiere dar una buen impresión en su primer torneo y que además tendrán a un invitado muy especial como la Banda el Recodo orgullosamente patrocinador del club.

Será este jueves 23 de julio cuando se revele la segunda indumentaria en su historia tomando en cuenta que para la Copa por México utilizaron una especial para poder participar. A traves de Facebook en punto de las 19:00 pm (Sinaloa), 20:00 (México) se hara la revelación oficial del uniforme del equipo porteño.

Pero eso no es todo y es que la misma banda el Recodo amenizará el eventó con su tradicional musica del regional mexicano para el gusto de todos los sinalonese y a los nuevos aficionados que pueda conseguir el equipo luego de su presentación.

"ARREbatados recuerden que hoy tenemos show en Facebook Live con mis compas de @ElRecodoOficial y además conocerán el jersey para Liga MX", compartieron en redes.

Mazatlán retrasa su debut

Este miércoles por la noche el equipo porteño sorprendión con un comunicado donde daban a conocer que su debut en la Liga MX se retrabasa por motivos de las pruebas de coronavirus. El club realizó el test a sus futbolistas mismos que no han sido revelados por lo que decidieron no arriesgar tener el tiempo encima y no poder modificar su plantel.

Ahora el partido será este lunes 27 de julio en una triple cartelera compartiendo día con el Pachuca vs América y el San Luis vs Bravos. Juan Francisco Palencia ha estado trabajando a marchas forzadas para entregar un equipo competitivo para pelear en su primera oportunidad ante el Puebla.

