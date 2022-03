Liga MX: Mazatlán FC: Caballero confía que el punto les puede servir

Mazatlán.- Tras igualar ante Pumas, el entrenador Gabriel Caballero, comentó que el punto le servirá a Mazatlán FC para trabajar mejor en lo que viene.

“Futbolísticamente hoy el equipo, no me gustó tanto, el otro día contra León jugamos muy bien, pero perdimos.

Hoy hubo orden, y creo que me voy contento con eso, sobre todo por el esfuerzo del equipo que fue muy grande”, mencionó el entrenador cañonero.

El estratega de los sinaloenses confesó, que el sumar les ayudará sobre todo en lo anímico para encarar lo que viene en el torneo, pues sabe de la situación apremiante que vive la franquicia en la lucha dentro de la parte baja.

Importante sumar

“El punto no s viene bien, llevamos apenas siete u ocho entrenamientos, el equipo sabe que debemos jugar final tras final, el equipo ya suma el primer punto en nuestro cargo.

Hace mucho que no se sacaba por lo menos un punto de visitante, yo confío que con el correr de los partidos vayamos sumando, serán seis finales las que nos queden”, comentó el estratega.

Además en el entrenador, confía en que con el resultado mejoren el aspecto anímico para seguir trabajando de la mejor manera, aunque sabe que hay detalles a corregir sobre el terreno de juego para el siguiente partido.

“Siempre hay que trabajar el aspecto anímico, a veces las inercias se pegan, restan unas semanas más para que el equipo esté al 100 de lo que queremos, después iremos afinando detalles.

Sumar siempre va ser importante, siempre buscamos sumar de a tres, pero en el recuento al final de temporada, el punto puede ser significativo, un punto más es un punto más”, comentó Gabriel Caballero”, dijo Gabriel Caballero.

“No me gustó que no tuvimos tanta posición como me gustaría, pero con la disposición que tiene el plantel no tengo duda que el equipo se va ir viendo cada vez mejor”, mencionó Gabriel Caballero.