Liga MX: Mazatlán FC aplasta a León y logra segundo triunfo en fila

León, Guanajuato. Mazatlán FC fue contundente y solo 17 minutos le bastaron para sellar su segundo triunfo del torneo, al vencer por 3-0 al Club León, en duelo de la jornada ocho del Apertura 2022 de la Liga MX

Apenas en el arranque, Mazatlán logró pegar de manera contundente ante un león displicente.

Acciones

A los seis minutos, Yoel mandó un centro al área que fue desviado por Stiven Barreiro que sorprendió a Rodolfo Cota, que estaba mal parado y fue clareado por su propio compañero. A los 9’, Nicolás Benedetti tomó el balón el borde del área, se quitó un par de rivales y disparo pegado al poste para hacer el segundo de los Cañoneros. La ofensiva de los Cañoneros siguió desatada y encontró el tercer tanto a los 17 minutos.

Con un balón de Nicolás Benedetti, a Eduard Bello, quien aprovechó una muy floja marca y de media vuelta puso el balón pegado al poste para vencer a Cota con el 3-0. León se veía perdido en el terreno de juego y Mazatlán tuvo por lo menos un par más antes del descanso. Brian Rubio dejó ir una opción clara de cabeza, dentro del área.

Al inicio del segundo tiempo, la Fiera ajustó y se vio con más intensidad en el terreno de juego. Ángel Mena tuvo una opción clara de cabeza, pero a uno metros de la línea de gol, Nicolás Vikonis alcanzó a detener.

Vikonis logró salvar su puerta en par de oportunidades, mientras que León seguía buscando el primero.

Gabriel Caballero aprovechó para mover sus piezas y darle descanso a sus jugadores en la recta final del encuentro.

Salieron: Nicolás Benedetti, Néstor Vidrio, Eduard Bello y Emilio Sánchez. Mientras que tuvieron minutos: Roberto Meraz, Jorge Meré, Josue Colmán y Andrés Montaño.

León no fue rival para los Cañoneros Jam Media

Te recomendamos leer

El español, Jorge Meré tuvo sus primeros minutos del torneo y espera poder seguir sumando actuaciones con los Cañoneros. El jugador ex de las Águilas del América no jugaba desde la jornada 15 del pasado torneo

En esta oportunidad, Gonzalo Sosa, no vio acción con los Morados y Brian Rubio fue el titular en el centro del ataque en el equipo de Gabriel Caballero.

Lo que viene

Esta fue la primer victoria de los Cañoneros jugando como visitante en el presente torneo. Con este resultado, Mazatlán alcanzó ocho unidades y es el lugar nueve de la tabla. León bajó al puesto 10 con los mismos puntos.

Fue un partido sufrido para ambos clubes Jam Media

La siguiente jornada, Mazatlán regresa a casa, para enfrentar a Querétaro el martes 16 de agosto, en punto de las 18:00 horas. León visita a Santos, el jueves 18 en el TSM, en punto de las 18:05 horas.