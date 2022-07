Liga MX: Mazatlán FC dejó ir el triunfo y Pumas rescata el empate

El peligro no quedaría ahí, y al 74’ llegaría un centro de Roberto Meraz por derecha que remató de gran manera Eduard Bello (segundo gol en la temporada) con la cabeza para el 1-0 y la ventaja momentánea de Mazatlán .

Ya en el segundo tiempo el equipo de Gabriel Caballero mejoró su postura ofensiva en CU, y al minuto 69’ atacaron por banda, el balón le cayó a Nico a Benedetti y este venció al portero Julio González para el gol mazatleco, sin embargo, el silbante marcaría una mano del colombiano y el tanto no contó en el marcador.

México.- No pueden sellar el triunfo. Mazatlán FC igualó 1-1 con los Pumas de la UNAM la noche de ayer en Ciudad Universitaria, en un partido que dejaron escapar al final, y que marcó el debut de Dani Alves con los ‘felinos’ en la Liga MX.

