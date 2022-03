Liga MX: Mazatlán FC desde su fundación no sabe qué es jugar Fase Final

Sinaloa.- Apenas en 2020 el futbol de Primera División regresó a Sinaloa, luego de que Dorados perdiera la categoría en 2016 no había existido otro club que ocupara una plaza en el máximo circuito hasta que llegó el Mazatlán FC, la escuadra de Monarcas Morelia que dejó Michoacán para mudarse al pacifico e iniciar una nueva etapa. Desde ese momento los cañoneros comenzaron su historia en la Liga MX en busca de darle alegría a su nueva afición, pero luego de caso 2 años eso no ha llegado.

Mazatlán FC tuvo una ligera construcción pues ya veía con una base de jugadores de Monarcas, algunos más se fueron pero con los que se quedaron inició el camino en busca su su primer Liguilla que al final de cuentas es el objetivo de todos los equipos, llegar a la fase final. En ese primer torneo el entrenador fue Juan Francisco Palencia quien le puso su estilo pero no duro mucho pues lo resultados no llegaron como habían presupuestado, por ello a la mitad del torneo dijo adiós dejando al equipo con una cosecha de puntos muy baja.

En el Guard1anes 2020 la siguiente parte del torneo lo comandó Tomás Boy con quien dieron un gran salto de calidad y sumaron una buena cantidad puntos, pero ahí llegó el primer fracaso, ni con ese despunte pudieron alcanzar zona de Repechaje quedando a nada de entrar. Se le perdonó ese primer tropiezo pues era su debut en la Liga MX. Preparando la siguiente temporada, Tomás Boy no llegó a un acuerdo con la directiva y dejó el equipo.

Para el inicio del Guard1anes 2021 las cosas fueron similares, arrancaron con un gran momento su juego era llamativo pues el nuevo encargado del proyecto era Beñat San José, un DT español que le puso su talento para buscar el despunte de Mazatlán FC. Por algunas jornadas hizo grandes juegos llegando a colocarse como un de los lideres pero le duró poco el gusto ya que comenzó a perder algo de ritmo y el plantel ya no fue suficiente, de igual forma al final de la campaña se quedó muy cerca de entrar a Repechaje y se quedó sin se segunda forma de llegar a la fase final.

Mazatlán FC no sabe lo que es jugar una fase final | Foto: Jam Media

Le confiaron el proyecto al español en el Apertura 2021 una vez más, la demostración de su futbol tambien fue de altibajo, aun así estuvo peleando gran parte del torneo pero no le alcanzó. Beñat estaba tirando una vez más por la borda el trabajo, pero como si fuera una consigna de quedarse a puntos de zona prometida para ese torneo ligó su tercer torneo sin pelear puestos finales.

En este Clausura 2022 las cosas no cambiaron, incluso el club está en su peor momento, Beñat lo dejó en los últimos puestos de la Liga MX, Mazatlán FC ahora es sotaneo luego de una combinación de resultados. Suman solo 7 puntos de 30 que han disputado y aunque aún tienen posibilidad de entrar a Repechaje está muy complicado. Gabriel Caballero es el encargado de llevar el proyecto en este final de campaña, en caso de no llegar a Repechaje estarían ligando su cuarto torneo sin estar en la zona final, solo los equipos de FC Juárez y ellos han sido los únicos que no han peleado por nada en los últimos años.

Mazatlán FC además de su mala racha tiene un nuevo problema que tiene que ver con la zona de cociente, luego de haber perdido muchos puntos, ha bajado considerablemente en la tabla, ahora lugar 15 con 109 puntos muy cerca de puestos de multas, San Luis, Tijuana podrían dar ese salto en siguientes partidos y meterlos en esos lugares lo que haría que al final de la campaña deban pagar por ocuparlos.