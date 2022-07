Liga MX: Mazatlán FC fue uno de los equipos con mayor asistencia en la Jornada 1 del AP2022

El equipo de Mazatlán FC tuvo un debut amargo en el el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, ya que cayo en su propia casa pero eso no les quita el haber terminado entre los clubes de mayor asistencia en el primer duelo del vigente certamen.

El conjunto sinaloense siempre ha sido uno de los que más atención capta en cada una de sus jornadas jugando como locales y en esta ocasión no desentonar, ya que fueron parte de una lista donde promediaron el mayor número de aficionados.

Esta es la lista de capacidad de la primera jornada en los estadios que mayor asistencia tuvieron: 99% Tigres vs Cruz Azul 45%, Santos vs Monterrey 45%, Necaxa vs Toluca 45%, Mazatlán FC vs Puebla 40%, Atlético SL vs León 38%, Guadalajara vs FC Juárez 34%, América vs Atlas 26% y UNAM vs Tijuana.

El Kraken ha sido uno de los inmuebles que mejores asistencias esta teniendo desde que entro a la Liga MX y hasta el momento no ha defraudado en ese sentido. Por el momento los resultados no se han dado, pero siguen siendo uno de los mejores en este rubro.

Mazatlán tiene una prueba de fuego esta jornada 2, ya que recibe en su casa a Tigres de la UANL, uno de los equipos más fuertes de la Liga MX y que apuesta al campeonato. Sin lugar a dudas este encuentro generará una gran reacción en los aficionados del puerto sinaloense.

El conjunto sinaloense lo más probable es que juegue con un lleno total esta fecha 2 ante los felinos de Miguel Herrera, donde buscan su primera victoria de la temporada ante su gente.