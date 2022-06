Liga MX: Mazatlán FC hace oficial la salida de Nicolás Díaz

Sinaloa.- Mazatlán FC dio a conocer una baja muy importante en su plantilla con la salida del defensor chileno Nicolás Díaz quien luego de dos años en el conjunto cañonero ha decidido buscar por otro lado. Díaz es el jugador que más minutos ha tenido con el equipo desde su fundación y ha sido parte de los parados iniciales de todos los entrenadores que ha tenido el club en su corta existencia.

A través de un comunicado se reveló que el jugador no será parte de la plantilla del Apertura 2022, "Mazatlán FC, informa que el defensa, Nicolás Díaz, deja de ser parte del equipo morado a partir del Apertura 2022". En total jugó 4503 minutos lo que le convirtió en el jugador con más minutos en el campo de juego. Lo que hizo que se ganara el cariño de los fans con su gran futbol y liderazgo en la zona defensiva.

El número 4 anotó en 5 ocasiones, solo en este último torneo se fue en blanco, pero en todos los otros además de ser un hombre indispensable en la defensa tambien fue el más regular. De momento no se sabe cuál fue el motivo de su salida del equipo o cual es su destino pero en el entorno del equipo no hubo problemas nunca con él e incluso le dejan las puertas para una nueva oportunidad.

Nico Díaz sale de Mazatlán FC | Foto: Captura

Mazatlán FC sigue dando anuncio de bajas pero pocas altas. Hace unas semanas se dio a conocer que 4 elementos más no seguían, casos como Gonzalo Freitas, Richard Ríos, Jorge Zarate y Jesús Zavala ya no estaban en el plano de Gabriel Caballero quien los pudo utilizar en la parte final de la temporada pasada. Hasta el momento no se conoce a los hombres que puedan llegar pero se espera que pronto anuncien sus refuerzos.

El cuadro morado vivió en el Clausura 2022 su primera gran victoria al llegar por primera vez a un repechaje, si bien quedaron eliminados ante Puebla, al fin pudieron pasar esa ronda que durante 3 años estuvieron muy cerca de alcanzar. Ahora su visión es replicar lo hecho para esta nueva campaña.