Liga MX: Mazatlán FC prepara el juego de Repechaje ante Puebla

"Siempre hay cosas que mejorar en cada partido, tuvimos un cierre de partido sufrido, hemos tenido varios así y eso no les había complicado, el equipo debe de mejorar los cierres. Los últimos 10 minutos tratar de no sufrir tanto", finalizó el zaguero central cañonero.

"El obligado es Puebla, nosotros vamos a ir a ganar, tenemos mucho que ganar y nada que perder. Muchos nos daban por perdidos, estábamos peleando por no pagar la multa e hicimos los puntos suficientes para poder pelear, después tuvimos una racha muy buena, porqué no visualizar el lograr esa hazaña", comentó Néstor.

