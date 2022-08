Liga MX: Mazatlán FC puede extender la mala racha de Querétaro a nueve juegos sin triunfos

Mazatlán FC se mide esta tarde a Gallos Blancos de Querétaro desde el Estadio Kraken, donde el conjunto sinaloense puede alargar la pésima racha de los filibusteros en este torneo Apertura 2022 en esta fecha 9.

Y es que los Gallos Blancos no han podido ganar un solo juego, en las ya ocho jornadas disputadas del vigente certamen. Los malos resultados no han parado y solo se han conformado con empates que no los han sacado de los últimos lugares.

El equipo de Querétaro esta pasando por uno de sus peores momentos en la Liga MX, ya que además de los problemas en la cancha, todo esto se suma a la posible venta del equipo a otra plaza, algo que es realmente inminente para los próximos meses.

Gallos Blancos no conformo un equipo ganador, ni rompió el mercado de fichajes de verano con la llegada de un bombazo. Al parecer la directiva ya sabe el camino que esta franquicia va tomar y no se quisieron arriesgar en hacer gastos innecesarios.

Estos son los resultados hasta la fecha 8 por parte de Gallos Blancos de Querétaro: Jornada 1, derrota ante Tuzos 1-0, Jornada 2, 2-1 contra Rayos del Necaxa, Jornada 3, empate a uno ante FC Juárez, Jornada 4 derrota de 3-0 contra Rayados de Monterrey, Jornada 5, empate a dos goles ante Chivas del Guadalajara, Jornada 6, derrota de 2-1 contra Tigres de la UANL, Jornada 7, derrota ante Rojinegros del Atlas y en la fecha 8 empato a un gol ante Atlético San Luis.

Van ocho jornadas donde Gallos Blancos solo ha sumado cinco derrotas y tres empates con solo tres unidades, mientras que enfrente tendrán a un equipo de Mazatlán FC esta teniendo buenos dividendos hasta el momento con un total de nueve puntos, ubicándose en la décima posición.