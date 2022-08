Liga MX: Mazatlán FC quiere salir con vida de la frontera

Mazatlán.- Mazatlán FC llega a la frontera de Ciudad Juárez para medirse ante FC Juárez, en punto de las 20:05 horas, los Cañoneros buscarán seguir con la inercia positiva, en duelo de la jornada 10, del Apertura 2022, en el estadio Olímpico Benito Juárez.

El equipo de Gabriel Caballero viene con el amargo sabor de boca de no poder ganar en su último partido en casa, donde rescataron en el último minuto el empate ante el sotanero Querétaro.

Bravos llega a este encuentro luego de ganar por 1-0 ante el bicampeón Atlas y se metió de nuevo a la pelea por alcanzar su primera liguilla.

Los Fronterizos son novenos en la tabla con diez puntos, mismos que Mazatlán que es el lugar 10 con las mismas unidades, pero un gol menos en la diferencia.

Los Cañoneros quieren seguir sumando de visitante, tras vencer por 3-0 al León, en su último juego fuera de casa.

Gabriel Caballero, sabe que no fue su mejor partido ante Gallos, el pasado martes en el Kraken.

Es por eso, que los Morados podrían tener varios cambios en su once, con algunos de los jugadores que estuvieron contra León y no iniciaron como titulares ante Querétaro.

Yoel Bárcenas, Eduard Bello y Emilio Sánchez podrían volver al once.

En el balance histórico, Mazatlán tiene tres triunfos ante Bravos por una derrota. En el enfrentamiento del torneo pasado los Cañoneros salieron con los tres puntos en la frontera, en un duelo que se definió con dos goles de Brian Rubio, para terminar 2-0, a la postre le ayudó al cuadro del Pacífico a lograr su primer pase a repechaje.

Bravos sabe que es su momento de aprovechar la localía y sumar puntos en el torneo, pues luego de tener una fuerte inversión para este campeonato, los dirigidos por Hernán Cristante están obligados a trascender y dejar de ser un equipo que ve de lejos la fase final.

El fichaje estelar de los Bravos, Darwin Machís, podría volver a la convocatoria, luego de perderse varias semanas por lesión, el venezolano está llamado a ser una de las piezas claves para el éxito del equipo.

Posibles onces

Mazatlán FC

Nicolas Vikonis

Bryan Colula

Néstor Vidrio

Oswaldo Alanís

Carlos Vargas

Jefferson Intriago

Emilio Sánchez

Eduard Bello

Yoel Bárcenas

Nicolas Benedetti

Gonzalo Sosa

DT. Gabriel Caballero

FC Juárez

Alfredo Talavera

Alberto Acosta

Emiliano Velázquez

Carlos Salcedo

Maximiliano Olivera

Javier Salas

Jesús Dueñas

Alan Medina

Matías García

Maximiliano Silvera

Gabriel Fernández

DT. Hernán Cristante