Liga MX: Mazatlán FC sorprende a Atlas y se mete con fuerza a puestos de liguilla

La cereza del pastel llegaría en el tiempo de añadido, con otro penal en favor de Mazatlán por una mano de Jesús Angulo, no obstante, el árbitro fue al Var y eliminó el señalamiento, siendo esto lo último interesante del juego.

A partir de ahí, los ‘Zorros’ se volcaron con todo en busca del empate, sin embargo, la suerte no iba a estar de su lado, ya que al minuto 17, el Atlas se quedaría con un hombre menos por la expulsión de Luis Reyes, luego de que este bajara a Bryan Colula con una barrida y el árbitro le mostrara la segunda amarilla y luego roja.

El arranque del partido fue trepidante para ambos equipos. Mientras que el Atlas se hacía con el balón y no le prestaba la bola a Mazatlán, fueron los cañoneros los que abrieron el marcador en el minuto 7, cuando Daniel “El Chimpa” Amador realizó una jugada por el centro, habilitó para Brian Rubio y Luis “Hueso” Reyes terminó por hacer falta al delantero para la pena máxima en favor de los locales.

Soy egresado de la generación 2011-2015 en la carrera de Ciencias de la Comunicación, especialidad periodismo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde siempre he sido un gran fanático de los deportes. Como reportero siento gran entusiasmo por los eventos de color y reportajes. Debuté profesionalmente en el año 2017 en un diario impreso, donde laboré durante un año y dos meses, siempre en la sección deportiva. Durante 2019 tuvo participaciones independientes en portales deportivos, así como en revistas digitales. A finales del 2019 me sumé a laborar en Periódico EL DEBATE en la ciudad de Mazatlán, como reportero de deportes. En esta etapa he estado cubriendo eventos como Liga Mexicana del Pacifico, Liga MX, Liga MX Femenil, Gran Maratón Pacifico, Cibacopa y Cibapac y también deporte amateur.