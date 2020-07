Liga MX: Mazatlán FC tendría 9 casos de Covid-19 a días del arranque del torneo

Mazatlán.- El conjunto de Mazatlán FC pidió el retraso de su partido de este viernes al próximo lunes para conocer sin contratiempos los resultados de las pruebas de Covid-19, pero todo indicaría que esas mismas pruebas arrojaron que 9 personas están contagiadas del virus.

De acuerdo con ESPN Digital quien asegura que una fuerte cercana al equipo confirmó que Mazatlán FC tendría al menos 9 jugadores positivos. Hasta el momento esta información no ha sido confirmada por el mismo club o por la Liga MX a través de algún comunicado pero se espera que una vez que el nuevo jersey de Mazatlán se presente puedan hacerlo oficial.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Mazatlán debutó en el futbol azteca en la Copa por México | EFE

Mazatlán al igual que Bravos y San Luis tuvieron que reprogramar su partido para este lunes 27 de julio para que en caso de haber más contagiados diera el tiempo de poner a salvo a los jugadores. Con ese movimiento este lunes habrá una triple cartelera con los partidos de Pachuca vs América, San Luis vs Bravos y Mazatlán vs Puebla.

Este jueves los del puerto presentarán sus uniformes que usarán en el Guard1anes 2020, en punto de las 20:00 hrs tiempo cel centro y 19:00 hora local, la Banda el Recodo y el Mazatlán FC hagan la presentación oficial del jersey, el cual podrán seguir en vivo a través de las redes sociales del equipo.

Invitación a la presentación del Jersey | Mazatlán FC

Más contagios en la Liga

De confirmarse el caso de Mazatlán solo este día se habrían confirmado 13 nuevos casos positivos, estos sumados los 4 que Santos Laguna presentó más temprano, eso luego de su partido amistoso ante Monterrey en Nuevo León. Hasta el momento no han más noticias sobre una posible suspensión de más partidos o de una reprogramación de toda la primera jornada.

Hasta el momento han sido 80 casos en la Liga MX desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy y se espera que sigan aumentando en las próximas semanas pero que sea de manera gradual y no de golpe como ha sucedido en estos últimos 3 días.

Te puedes insertar

Liga MX: Mazatlán F.C. presenta hoy su Jersey, ¿a qué hora y dónde verlo?

Se reprograma el debut de Mazatlán FC en la Liga MX, se esperan resultados de pruebas de Covid-19