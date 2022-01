Liga MX: Mazatlán FC y Oswaldo Alanís ya tuvieron su primer encuentro previo a su debut en el Clausura 2022

Sinaloa.- Luego de un anuncio inesperado en el mercado de fichajes de la Liga MX con la llegada de Oswaldo Alanís al conjunto de Mazatlán FC, esta semana el defensor por primera vez pisó territorios cañoneros para conocer las entrañas de la que es su nueva casa, el estadio Kraken. A través de algunas imágenes que el equipo sinaloense compartió en sus redes se pudo ver como Alanís recorrió cada una de las secciones del estadio hasta las fotos que se usaron para su presentación ya portando los colores de su nuevo equipo.

En su reconocimiento de cancha tambien tuvo la oportunidad de entrenar ya bajo el mandato de Beñat San José y junto a los refuerzos de Mazatlán FC como, Eduard Bello, Gonzalo Sosa, Jefferson Intriago y Nicolás Benedetti. Todos ellos vieron acción en la fecha 1 en la derrota ante Chivas. En el caso de Oswaldo Alanís apenas el pasado lunes reportó con el equipo y conoció lo básico del club como tambien de la ciudad. Por ahora se desconoce cuándo podrá ver acción de manera oficial ya que llega muy en fuera ritmo considerando que en la MLS no estaba en pretemporada aún.

Oswaldo Alanís es un jugador que por el momento no está registrado ante la Liga MX, en su pagina oficial aún no aparece su nombre. Según el cambio de reglamento los equipos tienen hasta la jornada 3 para hacer movimientos en sus plantillas, y eso es quizá lo que Mazatlán FC está buscando, esperar a que el jugador entre en ritmo en las siguientes dos semanas para ya registrarlo y poderlo usar a partir de la jornada 4 y evitar problemas con una lesión que sabiendo el historial de lesiones del jugador no sería una sorpresa que pueda pasar.

En el futbol mexicano Alanís ha jugado con equipo como Tecos, Chivas, e incluso en el extranjero ha tenido oportunidades con el Real Oviedo en España, pero en esa aventura duró muy poco y el último equipo en donde dio muchas sorpresas por ser uno de los goleadores del equipo fue en la MLS con el San José Earthquakes en donde su estancia como la de los otros mexicanos estaba pendiendo de un hilo por lo que decidió que era momento de regresar a la Liga MX en donde ya conoce las formas y la manera de jugar, además de que su familia está más cerca para poder convivir mucho mejor.

Oswaldo Alanís conoció los detalles del estadio de Mazatlán | Foto: Captura

En la semana el futbolista habló en conferencia de prensa y aseguró que llegó al equipo para dejar huella con ellos y que llega a sumar su experiencia como jugador de la Liga MX, "Venimos a hacer historia, venimos a sumar, quiero aportar en lo que podamos, somos una pieza más del plantel que viene a sumar y a generar cosas buenas y a eso venimos, a dar todo a entregarnos y a buscar hacer lo mejor posible en Mazatlán", comentó.

La fecha 2 ni Mazatlán FC ni Oswaldo Alanís estarán en acción, el equipo sinaloense anunció a través de un comunicado que su duelo ante el Club América ha quedado suspendido para jugarse en febrero ya que el estadio Kraken está recibiendo algunas modificaciones que necesitan más tiempo y por seguridad no podrá llevar a cabo el duelo. Mazatlán ocupa el penúltimo lugar de la tabla con 0 puntos luego de caer 3-0 ante Chivas.