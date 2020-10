Liga MX: Mazatlán Fútbol Club tendría en sus primeras opciones a Tomás Boy y Leandro Cufré

Mazatlán, Sinaloa.- En las últimas horas el futbol mexicano ha tenido un entrenador más cesado, Juan Francisco Palencia se bajó del barco con Mazatlán FC, ahora la directiva estaría buscando ya su remplazo y los primeros nombres que han sido mencionados son el de Tomás Boy y el argentino Leandro Cufré. Siendo el primero quien más posibilidad tendría de llegar al equipo.

La bajara de entrenadores de la Liga MX vuelve a moverse, y quienes pensaban que ya no tendrían una nueva oportunidad ahora podrían estar más cerca de lo que parece para tomar el control de la embarcación llamada Mazatlán FC. El primero de las opciones es el "Jefe" Tomás Boy quien no había tenido actividad en la liga desde el Apertura 2019 cuando dejó su cargo en Chivas por no poder sacar buenos resultados.

Ahora su nombre de nueva cuenta está en la mesa para intentar sacar de los últimos puestos al Mazatlán, principalmente para evitar pagar la gran suma de dinero que hay como castigo tras quedar en los últimos puestos de la tabla de cociente, que por ahora tiene un gran colchó gracias a los puntos heredados por Monarcas Morelia.

Tomás Boy tiene demasiada experiencia en equipos con problemas de funcionamiento y aunque en ocasiones tarde algunas jornadas en reaccionar en la mayoría de los casos funciona, la excepción más reciente fue con Chivas donde no pudo levantar al equipo. Otros equipos en los que ha estado han sido Atlas, Cruz Azul y Monarcas Morelia en donde en su mayoría ha tenido buenos momentos.

Otro de los nombres que en las últimas horas se ha mencionado es de Leandro Cufré, el argentino que llegó a México para jugar con Atlas y que con el tiempo se hizo su entrenador. Su paso como estratega en México es cortó pero ha dado buenos partidos, pero la limitante de calidad en el cuadro rojinegro fue lo que le resto la posibilidad de seguir.

Anuncio de la salida de Paco Palencia | Foto: Mazatlán FC

Ha estado al frente del Atlas como ya se mencionó en el 2019 y 2020, su máximo logró en el futbol mexicano hasta el momento fue en el 2018 cuando siendo parte del cuerpo auxiliar de Santos Laguna pudo levantar el título. Hasta el momento esos son los nombres que se manejan para llegar a Mazatlán FC, aunque Sergio Bueno que fue puesto en Toluca hace días también se ha mencionado pero sin mucho intensidad.

Juan Francisco Palencia tuvo al frente del equipo 13 partidos en donde solo pudo conseguir 10 puntos, y aunque tuvo muchos buenos momentos, la falta de contundencia a la última zona condicionó muchos resultados para el equipo del puerto. Los más puntuales fueron ante América de visita donde pudieron tener un mejor resultado o ante Pachuca con quien perdieron en el último minuto.

También algo que influyó en varios resultados negativos fue la mala aplicación del VAR en donde en los últimos 3 partidos se le marcaron 3 penales sumamente dudosos que afectaron directamente al marcador.

Se analiza que este lunes sea la fecha elegida por la directiva para darle nombre al nuevo entrenador, quien tendría dos semanas para preparar el partido ante los Bravos de Juárez, tras el parón de Fecha FIFA. Y por más difícil de creer, el Mazatlán FC aun tiene la posibilidad de buscar de pelear por el título, su posición actual en la tabla es en el lugar 17 con 10 unidades pero la zona de reclasificación está a solo 3 puntos y es el mismo Bravos quien tiene el lugar 12 con 13 puntos.