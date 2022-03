Liga MX: Mbappé elige a Cruz Azul como su equipo favorito en México

El delantero francés del PSG y de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, causo una gran sensación en las redes sociales al dar a conocer a los equipos que le va en algunos países, dando la sorpresa que el Cruz Azul es su favorito en México.

Después de elegir en el vídeo a equipos como el PSG en Francia, el Borussia Dortmund en Alemania o la Juventus de Italia, un seguidor le preguntó sobre su club predilecto en la Liga MX. ‘’México?, I don´t think you know us’', escribió el internauta, a lo que Kylian le respondió, Cruz Azul.

Esta dinámica la realizo el jugador galo en Tik Tok y tuvo un gran éxito entre sus seguidores que no dudaron en preguntarle sus equipos favoritos en otras ligas internacionales.

El atacante galo siempre ha demostrado un gran aprecio por México, por el momento los aficionados del Cruz Azul pueden presumir que tienen un gran aliado con el PSG que es uno de los estandartes de la Ligue 1 y de su combinado nacional.

Por el momento, el delantero galo se encuentra concentrado con su Selección Nacional para afrontar algunos partidos previo al Mundial de Qatar 2022. Primero se medirán mañana a Costa de Marfil y el 29 ante Sudáfrica.

Kylian Mbappé es una de las grandes figuras de su combinado nacional y tienen muchas esperanzas de ser uno de los mejores protagonistas de la siguiente justa mundial, tras ser eliminado en la Eurocopa pasada y quedarse en el camino.