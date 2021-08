Liga MX: Medallistas olímpicos reportaron con el Club América y son elegibles para la Concachampions

México.- Sin descanso para los 4 jugadores mexicanos del Club América que representaron a México en Tokio 2020, este lunes Guillermo Ochoa, Sebastián Córdova, Jorge Sánchez y Henry Martín entrenaron al parejo de sus compañeros, especialmente el yucateco quien había presentado una molestia en la concentración luego de un golpe.

Si bien están pensados para que jueguen la Concachampions contra el Philadelphia este jueves, tambien están planeados para jugar el fin de semana en la Liga MX aprovechando el gran momento con el que llegan para ser más fundamentales en los partidos y sacar una gran ventaja en puntos antes de que el torneo inicie a tener pausas por temas de eliminatorias.

A través de redes sociales circulan ya algunos videos en donde se ven a los 4 jugadores siendo recibidos por sus compañeros y otros más en donde están realizando actividad física. Guillermo Ochoa el más activo en el arco ya que Oscar Jiménez hizo un gran trabajo durante el tiempo que el canterano americanista estuvo fuera. Jiménez sacó ya 7 puntos en Liga MX, por lo que podría ser pensado para repetir el fin de semana si Ochoa juega este jueves.

Sebastián Córdova portando ya el número 10 | Foto: Captura

Sebastián Córdova el más entusiasmado portando el mejor número de la Liga MX, el 10. Mismo que usará en la Concachampions y en su regreso para el torneo local. De acuerdo con Santiago Solari los 4 están para ser titulares, posiblemente eche manos de ellos por algunos minutos pensando que le pueden ayudar pero sin exigirlos mucho.

América luego de su juego en Concachampions volverá a la actividad el 15 de agosto cuando visite al Atlas en la Liga MX. La ventaja es que no tendrá que salir del país para su partido internacional lo que le restó carga a los seleccionados. La única desventaja para Solari es que Miguel Layún no podrá ser parte del equipo ya que por reglamento no es posible jugar con dos equipos en la misma temporada de Concacaf.

Posible Alienación

Guillermo Ochoa, Sebastián Cáceres, Emanuel Aguilera, Luis Fuentes, Salvador Reyes, Jorge Sánchez, Pedro Aquino, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Mauro Lainez y Roger Martínez.

Guillermo Ochoa trabajando al parejo de Oscar Jiménez | Foto: Captura

Es muy probable que Martín y Córdova que fueron los que más minutos tuvieron en el campo en Tokio 2020 entren de cambio su hay algún problema para el equipo durante el partido. En caso de no tener minutos es muy posible que los guarden para la Liga MX y tratar de alcanzar la cima del torneo que lidera el Toluca ya que están a solo 2 puntos.

