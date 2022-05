Liga MX: ¿Mensaje para Vucetich? Estas fueron las palabras de Fernando Beltrán tras el triunfo de Chivas

Uno de los jugadores que se ha convertido pilar en Chivas este torneo es Fernando Beltrán. El mediocampista da equilibrio a su equipo e incluso con la salida de Marcelo Michel Leaño se ha mantenido como parte fundamental para el accionar de los rojiblancos.

Sin embargo, la situación era distinta hace poco. Con Víctor Manuel Vucetich en el banquillo durante el Guardianes 2020 y el Guardianes 2021, el 'Nene' tuvo poca regularidad, ya que el estratega no lo contemplaba como titular y lo tenía relegado a la banca.

"Hace año y medio estaba pasando por un mal momento. El técnico que estaba me decía que mis pases no eran productivos, que no era un jugador determinante, que no era un jugador que ni atacaba ni defendía", declaró el 'Nene' a Telemundo, al final del partido contra Pumas en el repechaje.

El mediocampista de Chivas señaló que pese a ello logró mantenerse gracias al apoyo de su familia y consideró que actualmente atraviesa un buen momento. "Pasé por mal momento, pero hoy gracias a Dios lo demuestro en el campo, me siento contento, estoy pasando por un gran momento y se lo debo a mi familia".

En el actual Clausura 2022, Fernando Beltrán jugó 14 partidos de fase regular, 12 de ellos como titular, y marcó un gol además que dio dos asistencias. En el duelo ante Pumas en repechaje, fue una pieza clave para el Rebaño en mediocampo y gracias a él se rompió el empate.

Cuando el marcador estaba igualado a un gol, el 'Nene' comandó una gran serie ofensiva y tras combinar con Pável Pérez y Alexis Vega, recuperó la ventaja para Chivas, a partir de lo cual el equipo de la UNAM no logró recuperarse nuevamente.