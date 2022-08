Liga MX: Meré con la mira puesta en destacar con Mazatlán FC

Mazatlán.- Jorge Meré, nuevo refuerzo de Mazatlán FC habló en conferencia de prensa, sobre su llegada reciente al equipo, así como el partido ante León y dejó en claro que viene con la mentalidad puesta en destacar y ser importante para el equipo en este torneo.

Sobre una posible revancha en su carrera al no tener continuidad con América, Jorge mencionó que no lo toma como revancha y sí como una buena oportunidad.

“No considero que es una revancha para mí, si una nueva oportunidad de mostrar el futbolista que soy, no considero que haya revancha si oportunidades. Sabemos que León es un equipo competitivo, que toma riesgos, y aprovechar esos riesgos para robarles la pelota y poder atacar”, comentó el central de los Cañoneros.

Sobre el triunfo ante Chivas de la semana pasada, el central español y la inercia que pueden tomar para el resto del torneo.

“El recibimiento que he tenido en el equipo ha sido excepcional, quiero ayudar al equipo en lo que haga falta, es otra ciudad otro clima, lo que he podido ver del equipo este año, es que compite ante cualquier rival, se fueron cuatro puntos en los últimos minutos, y seguramente que el equipo podría tener más puntos. Pero la victoria del partido pasado contra Chivas podría ayudar mucho en la moral”, apuntó el zaguero central.

Sobre el porqué salió del América, el español, comentó que ha nadie le gusta no tener minutos y viene a Mazatlán buscando ser un jugador importante. Además comentó que el número 17 lo eligió por su fecha de cumpleaños.

“Todo jugador quiere estar en el campo, en ese sentido yo soy muy exigente y no tengo miedo al cambio, en ese sentido estoy con todas las ganas de poder ayudar al equipo. Sobre el número 17 es un número que me gusta porque es la fecha de mi cumpleaños”, dijo el nuevo cañonero.

“Lo que me gustaría aportar son todos los conocimientos de los distintos futboles en los que he estado, he visto a los jugadores con una buena predisposición, es un grupo muy unido y que lo deja todo hasta el último segundo”.

“Es una oportunidad para mi el llegar aquí, los dos centrales han hecho un gran partido ante Chivas, hay que tener un máximo respeto por eso”, apuntó el entrenador.

Sobre si está listo para el juego del sábado, Meré comentó que la decisión final la tiene el entrenador.

“Los jugadores durante las temporadas, sienten momentos mejores y peores, aquí con Mazatlán el plantel está dispuesto a pelear por todo y dejar todo y eso es muy bonito. Ahora ante León nosotros tenemos que hacer nuestro futbol, yo estoy disponible para el sábado, pero es una decisión del entrenador, yo acabo de llegar y aquí cada uno debe de ganarse el puesto, y la competencia es muy bonito”, resaltó Jorge Meré.

El español comentó que está listo para jugar en donde el entrenador lo ponga, además dijo que se siente más cómodo jugando en línea de cuatro, pero que lo puede hacer también en línea de cinco, incluso como lateral derecho o contención.