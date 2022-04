Liga MX: Mesut Ozil sin equipo, ¿Jugaría en Necaxa? Fenerbahce ya no lo quiere

Tras la serie de desacuerdos con el director técnico Ismail Kartal del Fenerbahce de la Liga de Turquía, el mediocampista alemán Mesut Ozil se quedó sin equipo, por lo cual, de inmediato surgió la versión que podría venir a los Rayos del Necaxa, equipo de la Liga MX, del cual es uno de los accionistas.

Luego de ser separado en el mes de marzo, el presidente del club Fenerbahce, Ali Koc aseguró que ya le buscan acomodo al campeón del Mundial Brasil 2014 con la Selección de Alemania, que en Rusia 2018 cayó por la mínima diferencia con la Selección Mexicana, en un partido que denotó la deriva del equipo teutón en aquel momento.

“No tenemos ese plan en este momento (de que Mesut Ozil regrese a la actividad). Esta decisión no es un juego de niños. Lo más importante es el Fenerbahce”, explicó el dirigente del cuadro turco ante los medios de comunicación de aquel país.

No obstante, el Hull City, conjunto inglés que compite en la Championship podría ser opción para el ex futbolista del Real Madrid y del Arsenal, ya que Acun Medya, propietario de aquel equipo es su amigo. Otro posible destino sería el Inter de Miami de la MLS, cuyo dueño es el ex astro inglés David Beckham.

Pero no se podría descartar a los Rayos del Necaxa como posible oportunidad para el jugador de 33 años de edad, quien además de ser socio, podría ilusionar a la afición de Aguascalientes para ver a uno de los máximos exponentes en su posición en la última década.

