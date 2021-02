Liga MX: Michael Rangel llega para sumar en el ataque de Mazatlán FC

Mazatlán.- Tras ser anunciado como su último refuerzo para el Guardianes 2021, el Club Mazatlán FC presentó de manera oficial al delantero colombiano, Michael Rangel, quién llega al puerto para sumar en la ofensiva junto al brasileño Camilo Sanvezzo, y al venezolano Fernando Aristeguieta.

El director de futbol de Mazatlán Fc, Mario Ruiz, fue el encargado de dar la bienvenida a Rangel como nuevo jugador cañonero, a quién le entregó el jersey del ‘Navío’ con el número 29, y se espera que pueda tener minutos mañana cuando los porteños reciban al Atlético de San Luis en puntos de las 20:30 horas en el Kraken.

“Estamos muy contentos de recibir a Michael en el club. Un jugador con gran experiencia y gran trayectoria en su país donde ha sido campeón y campeón de goleo”, dijo Ruiz.

El jugador colombiano se dijo contento por llegar a Mazatlán para sumar en el ataque con goles, y añadió que viene con ganas de trabajar y ganarse un puesto en el once de Boy.

“Me siento feliz por legar al futbol mexicano con este gran equipo que es Mazatlán. Vengo en optimas condiciones para jugar, vengo compitiendo super bien y listo para lo que el profe decida".

"He jugado en muchos equipos en Colombia, he podido marcar diferencia con goles, y espero poder responder acá también, que es para lo que me trajeron”, señaló Rangel.