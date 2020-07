Liga MX: Míchel González deja la dirección técnica de Pumas a 3 días de su debut en el torneo

Ciudad de México.- De forma sorpresiva el estratega Míchel González reveló que se separa de forma definitiva del club Universidad Nacional a solo 3 días de su debut en el Guard1anes 2020. El español comentó que su decidión no fue fácil ya que en ella se involucra la vida personal y prefirió dejar al equipo y ceder su lugar a un entrenador que llegue a salvar el torneo que un no inicia.

A través de un video en las redes sociales del equipo de Pumas, Míchel abordó el tema con gran seriedad y se disculpó con los aficionados por dejarlos de una inesperada y más por el momento en el que se dio. Ahora el club se ha quedado son entrenador para su primer duelo, será Andrés Lilini quien ocupe el puesto de interino para estar en la banca este domingo cuando los Pumas reciban al Querétaro en punto de las 12:00 pm.

"He decidido dejar la dirección técnica de Pumas por motivos personales y familiares", sin más explicación el estratega se retira del equipo Universitario luego de dos temporadas en las cuales en ninguno pudo hacer que su equipo fuera protagonista. Ahora que tuvo más tiempo y una adaptación de mucho más tiempo ha optado por no seguir el frente. Míchel llegó en mayo del 2019 para intentar levantar a los Pumas.

Ahora la búsqueda de la directiva del pedregal ha iniciado, los jugadores y resto de la institución también fueron apenas notificados este jueves de que su entrenador decía adiós. Entre los nombre que se han manejado hasta el momento y por la situación que se vive, Hugo Sánchez es el primero en la lista, pedido por los universitarios, aunque también Víctor Manuel Vucetich está sin club incluso David Patiño que es actual entrenador de Dorados ha sonado para reemplazarlo ya que es nacido en los Pumas.

Inicio de la Liga MX

Si bien los planes eran que este jueves arrancara el torneo, no será así ya que el partido para hoy fue modificado para el lunes 27 de julio, eso por los múltiples casos de coronavirus que presentó el equipo de Bravos. Se espera que sea mañana viernes 24 de julio que si se juegue el primer partido el cual será entre Necaxa vs Tigres, ya que también el Mazatlán vs Puebla fue modificado por problemas con las pruebas que no han sido entregadas.

Por su parte Pumas que su debut es el día domingo 26 de julio está por ahora más que confirmado. Ni Querétaro ni ellos han presentado más casos en estos días por lo que no habría problema para que el duelo se llevará a cabo. Recordamos que hace unas semanas en la cancha de CU se dieron los juegos de la Copa por México donde solo se reportaron 5 casos confirmados, siendo solo el de Tigres el único en ese campo.

Podría posponerse la Jornada 1

Si bien hay algunos partidos que no están en peligro dado que no han tenido problemas con el virus, si existe la posibilidad de que la Liga MX opte por no jugar la jornada 1 para dar tiempo a los equipos a que recuperen a sus jugadores y puedan ver acción el siguiente fin de semana. Aunque no ha nada oficial para suponer algo así los hechos recientes apuntan a que se daría el caso luego de que dos de los 9 juegos si cambiaron de fecha.

A diferencia de otras ligas, como las europeas, nunca suspendieron un partido a días de su elaboración, hablando de: Bundesliga, LaLiga, Premier League o Serie A algo que si está pasando en México por lo altos indices de contagios que viven en las diferentes ciudades. Por ahora se espera que este mismo jueves la Liga MX emita un comunicado para que los equipos tengan el conocimiento de los que sucederá.

