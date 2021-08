Liga MX: Miguel Barbieri asegura en Toluca no hay presión

El defenesa argentio de los Diablos Rojos del Toluca, Miguel Barbieri, asegura que en el plantel no se encuentran con presiones, ya que el equipo se mantiene entre los mejores de la tabla general y no hay porque alarmarse.

"No se puede decir que es lo mismo, porque de 6 partidos jugamos 4 de visitante de los cuales ganamos dos y empatamos uno, de local todavía sacamos 4 de 6, no se puede hablar de crisis cuando un equipo estpa en cuarto en realidad con los mismos puntos que el tercero", dijo el argentino en entrevista para TUDN.

Para la jornada 7, el zaguero argentino y los Diablos Rojos del Toluca se medirán ante Pumas de la UNAM, por lo que el jugador no demerita el buen resultado que sacaron los universitarios en la jornada pasada.

"Más alla del resultado anterior de Pumas, sigue siendo Pumas, un equipo grande en el futbol mexicano, con mística, entonces nosotros abordamos a todos los equipos por igual, sea quien sea el que venga a jugar en casa".

Barbieri afima que sabe que la producción de goles en contra no les favorece desde el torneo pasado y ahora en este parece ser que están teniendo el mismo problema, es por ello que el defensa busca erradicar lo más rápido posible.

"Se hablaba del torneo anterior que fuimos el líder de goleo, y que nos habian echo muchos goles, yo como defensor no me gustan que me hagan muchos goles, pero la verdad es que este equipo hace goles es porque esta también preparado para atacar y muchas veces dejas expuesta la defensa", puntualizó.

Leer más: Liga MX Femenil: Leidy Ramos quiere ser factor clave para Gallos Blancos ante Pumas

Los Diablos Rojos del Toluca reciben en su estadio a los Pumas de la UNAM esta jornada 7 este domingo en punto de las 11:00 horas de Sinaloa y a las 12:00 horas del centro de México.