Liga MX: Miguel Fraga recibe oferta de hasta 50 mil pesos por playera del centenario de Atlas

Este fin de semana se vivió el Clásico Tapatío, encuentro que el Atlas se llevó por 1-0 ante las Chivas en duelo correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX y el exportero de los Rojinegros Miguel Fraga mostró su apoyo al club e incluso tuvo una sorpresa en redes.

El portero mexicano Miguel Fraga portó los colores del Atlas hace algunos años y previo al Clásico Tapatío recordó su paso con los rojinegros y algunos partidos ante Chivas que le tocó disputar en la Liga MX, y en una de sus publicaciones en redes sociales lució la camiseta de Atlas por sus 100 aniversario y el jugador se llevó una sorpresa.

Fraga compartió en redes sociales una imagen con la playera conmemorativa por el centenario de Atlas, preguntando a la afición quien ganaría le Clásico Tapatío, para su sorpresa, el futbolista recibió varias ofertas por la playera de los rojinegros, así lo dejo ver en un video.

“Todo por la foto que subí jejejejejejeje y si están muy lindas”, escribió el portero en las redes sociales, junto al video explicando que se sorprendió al recibir varias ofertas por la playera del centenario de Atlas, recibiendo ofertas hasta de 50 mil pesos.

“La verdad el resultado de ayer no me sorprendió para nada, lo que si fue increíble es la cantidad de gente y la cantidad de dinero que me ofrecieron por la camiseta del centenario de Atlas, hubo una persona que hasta 50 mil pesos me ofreció, la verdad que estaba incrédulo”, dijo el portero.

Publicación de Miguel Fraga con la camiseta del centenario de Atlas.

En el mismo video Fraga dejo claro que la camiseta del centenario de Atlas no está en venta y que esa playera seguirá con él.

“como le dije a él y le dije lo mismo a todos, esas camisas no tienen precio y se van a quedar conmigo para siempre”, aseguró el portero en su video.

Miguel Fraga jugó con el Atlas en dos etapas en la Liga MX, del 2014 al 2018 y en el 2019, teniendo actividad en 70 partidos, siendo el conjunto rojinegro el equipo con que mas participaciones ha tenido en el futbol mexicano.